Bursa'nın Savunma Sanayi Gücü IDEF 2025'te Sergilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'nın Savunma Sanayi Gücü IDEF 2025'te Sergilendi

Bursa\'nın Savunma Sanayi Gücü IDEF 2025\'te Sergilendi
24.07.2025 18:37
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BASDEC üyeleri, IDEF 2025'te Bursa'yı temsil ederek stratejik projelerini tanıttı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) kümelenmesi üyeleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) stratejik kabiliyetlerini sergiledi.

IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde düzenleniyor.

BASDEC çatısı altında faaliyet gösteren firmalar, fuarda stant açarak projelerini tanıtma imkanı buldu. BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Meclis Başkanı Ali Uğur da fuarda Bursa'yı temsil eden firmaları ziyaret etti.

Burkay, Bursalı savunma sanayi firmalarının Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk 5'e girme hedefine hızlı adımlarla ilerlemesi için sahip olduğu üretim gücüyle destek olduğunu belirtti.

Fuarda yer alan firmaların birçok yeni sözleşme ve işbirliğine imza attığı bilgisini veren Burkay, "Bir şeyi üretmek kadar, onu doğru anlatmak ve doğru platformlarda sunmak da önemli. KFA'yı bu vizyonla kurduk. Türkiye'nin gerçek üreticilerini dünya piyasalarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO öncülüğünde kurulan BASDEC'in savunma sanayi projelerinde aktif rol aldığını anlatan Burkay, "BTSO'da göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren Bursa'nın geleceğin stratejik sektörlerindeki yerini planlamaya başladık. Uzay, havacılık ve savunma, bu alanların başında geliyordu. Bu vizyonla BASDEC'i kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Bursa, bu dönüşümde merkez şehirlerden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayinin ne kadar güçlendiğini burada görebiliyoruz"

Fuarda stant açan Bursalı firmalar da organizasyonu değerlendirdi.

BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, IDEF'e dünyanın farklı coğrafyalarından büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Son yıllarda kümelenmemiz, önemli aşamalar kat etti. BTSO öncülüğünde firmalarımızın stratejik sektörlerde varlığını güçlendirmek istiyoruz. Bursa'nın sektördeki potansiyelini güçlendirmek için BASDEC olarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

BASDEC Üyesi Ons Havacılık Genel Müdürü Selçuk Sünnetçioğlu da sektörde 32 yıldır faaliyet gösterdiklerini, havacılık ve uzay alanında yerli ve milli projeler geliştirmenin peşinde olduklarına dikkati çekti. Sünnetçioğlu, "Vatana, millete faydamız ne kadar dokunursa bizim için o kadar anlamlı. Amacımız, gelecek nesillere bu tecrübeyi iletmek." dedi.

BTSO 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Derin Kalıp Firma Ortağı Fatih Atış ise "Ülkemizde savunma sanayi, çok önemli bir noktada. Bu alanda güçlü olmak zorundayız. Bursa, yetişmiş insan gücüyle stratejik sektörlerde önemli bir konuma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarı değerlendiren Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Özkayan da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayi ne boyuta geldiğini, ne kadar güçlendiğini burada görebiliyoruz. Ermaksan olarak, birçok yeni ürün getirdik. Burada 40 milimetre çift namlulu deniz topu, lazer sistemleri, tek namlulu deniz topu ve bazı makinelerimiz var. Fuar, oldukça verimli geçiyor. Savunma sanayinin Bursa'da gelişmesi, son derece önemli. Bursa, üretici bir şehir. Bu üretim kapasitesi ve becerisi Bursa'da var. Biz de Ermaksan olarak kendi kapasitemizin bir bölümünü bu işe ayırdık ve bundan dolayı da mutluyuz."

Erfa Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan ise yurt dışından önemli heyetleri ağırladıklarını ve güzel sözleşmeler imzaladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'nın Savunma Sanayi Gücü IDEF 2025'te Sergilendi - Son Dakika

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