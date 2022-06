Bursa'nın yeni yaşam merkezi gün sayıyor

Bursa'nın yeni yaşam ve alışveriş merkezi Down Town Projesi "Perakende Günleri 2022" etkinliğine damgasını vurdu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda konut projesinin yanısıra aynı konseptteki yeni yaşam ve alışveriş merkezi de tanıtıldı. Projedeki konutlarda yaşam başlarken, yeni alışveriş merkezinin ise açılışına gün sayıldığı öğrenildi.

21 yıldır perakende sektörünün öncü etkinliği olan Perakende Günleri, Atış markasının ana sponsorluğunda bu yıl yaklaşık 9 bin 200 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Yeni kopsept yaşam merkezi

Bursa'nın ve Güney Marmara'nın en büyük karma yaşam projesi olan Downtown Bursa, Perakende Günleri 2022 ile birlikte "Yaşam Merkezi" konseptini ilk kez görücüye çıkarttı. İçerisinde bulundurduğu farklı bileşenleriyle aynı zamanda Türkiye'nin "En Karma Projesi" olma unvanına da sahip olan Downtown Bursa, şehrin tüm ihtiyaçlarına getirdiği çözümlerle davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Benzerlerinin aksine Alışveriş Merkezi anlayışını baştan ele alan ve yeni nesil "Yaşam Merkezi" olarak ön plana çıkan projede, gastronomi ve eğlence ağırlıklı bir alışveriş deneyiminin yanına; sağlık tesisi ve şehrin en lüks otelinin eklenmesiyle ortaya çıkan yeni konsepti takdirle karşılayan ziyaretçiler projeye çok yoğun ilgi gösterdi. Proje içerisinde Türkiye'deki en büyük mağazalarından birini açmaya hazırlanan VAKKO markasının CEO'su Jaklin Güner de stant ziyareti sırasında ekiple birlikte objektiflere poz verdi.

Projeyi şehre kazandıran Atış markasının CEO'su Ahmet Atış yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkarttığımız eserin sektörün önde gelenleri tarafından bu denli talep görmesi bizleri çok mutlu etti. Downtown projemizde yaklaşık 85.000 metrekare kiralanabilir alana sahibiz. Uzun süredir geliştirmekte olduğumuz ve bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni nesil yaşam merkezi anlayışımıza uygun olacak şekilde bu alanları kiralama süreçlerimizi yürütüyoruz. FİBA Holdingin kiralama ve süreç yönetimi şirketi olan FİBA Commercial Properties ile süreç yönetimi noktasında çok güçlü bir birlikteliğimiz var. İnşallah projemizle ve bu birliktelikle öncelikle Bursa'mıza, sonra da ülkemize faydalı bir tesis hayata geçireceğiz." dedi.

Söyleşide duygusal anlar

Etkinlikte gerçekleştirilen söyleşilerde konuşmacı olarak sahneye çıkan Ahmet Atış, samimi sohbetiyle salonda kendisini dinleyen yaklaşık 3000 katılımcıdan alkış aldı. Söyleşisinin bir bölümünde kendisine ilk ticaretinin sorulması üzerine salonda duygusal anlar da yaşandı.

Ticari hayatındaki ilk satışını katılımcılarla paylaşan Atış, "Daha çocuk yaşlardayken babamın beyaz eşya dükkanında çalışıyordum. Dükkanda tek olduğum günlerden birinde o günün parasıyla 11 milyon liralık ürün satmıştım. Babam o sıra yoğunluktan dolayı hemen karşıda yine bize ait olan kasap dükkanındaydı. O zaman aldığım 20 milyonu bozdurup para üstünü müşteriye verebilmek için koşarak yanına gittim. Neyi ne kadara sattığımı sordu ve cevap verdim. Para üstünü verdi ve dükkana dönüp müşteriye uzattım, ürünü de teslim ettim. Uzun bir süre çocuk yaşta yaptığım o satışın verdiği özgüvenle çalıştım. Çok sonradan öğrendim ki sattığım ürünün fiyatı aslında 40 milyon liraymış. Babam sırf hevesim kırılmasın diye bana o gün bunu söylememiş. Bugünlere geldiysem o günlerin üzerimdeki etkisi büyüktür." dedi.

Bursa'nın yeni markası Evinn Design Center tanıtıldı

Atış Şirketler Grubu'nun perakende mağazacılık sektöründe yeni yatırımı olan EVİNN markası da etkinlikte yerini alarak tanıtıldı. Birçok marka temsilcisinden tam not alan EVİNN, içerisinde barındırdığı "Shop in Shop" sistemiyle tüketicilerin ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedeflediği gibi aynı zamanda sunduğu mimari çözümlerle de fark yaşatıyor. Atış Şirketler Gurubu yönetim kurulu üyesi Metin Atış, yeni markalarının sektöre Downtown içerisinde açtığı mağazayla gireceğini söyledi. Atış, "Birçok farklı şehirde birçok farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz fizibilite çalışmaları sonucunda böyle bir marka ortaya çıkarttık. Yaşam alanımızda ihtiyaç duyacağımız tüm tasarım ve ürün tedarik süreçlerinde tüketiciye doğrudan hizmet deneyimi yaşatacak bir mega mağaza planı ortaya çıkarttık. Kapıdan içeri adım attığınız anda ihtiyacınız olan her ürünü ve her hizmeti bu mağazada bulabileceksiniz. Ayrıca ziyaretçilerimiz mağaza içerisindeki konsept mutfak alanlarında ünlü şeflerin hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilme, hatta o şeflerden eğitim alma fırsatı da olacak. Gelişim ve yenilik üzerine deneyimi daha üst seviyeye taşımak adına mağazamız içerisinde workshop alanımız da mevcut. Bu alanda farklı konularda eğitimler ve seminerlere ev sahipliği yaparak nitelikli gelişime katkı sağlamayı hedefledik. İlk mağazamız Downtown Bursa'da kapılarını açıyor. Diğer iller ve ülkelerle ilgili de yatırım planlarımız mevcut. İnşallah Bursa'mıza yeni bir ulusal marka kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Sinemada yeni trend Bursa'dan başlayacak

Perakende Günleri 2022 çerçevesinde Downtown standında misafirlerini ağırlayan ünlü oyuncu Mert Fırat da İstanbul'da Kültür-Sanat-Eğlence sektörüne yön veren ve yatırımcısı olduğu marka olan DasDas'ın Bursa şubesini Downtown'da açacaklarının müjdesini verdi. Basın mensuplarının sorusu üzerine yeni bir yatırımının da olacağını paylaşan Fırat; "DasDas Sinema markasıyla yeni bir oluşuma gidiyoruz. Atış markasının ve geliştirdiği Downtown Bursa'nın yeni nesil yaklaşımı bizleri bu konuda çok heyecanlandırıyor. İnşa süreçleri de tamamlanmak üzere. Çok yakında Bursa'ya çok güzel bir yaşam merkezi kazandıracağız." dedi. Etkinlik sonunda Haliç kıyısına kurulan dev sahnede konser veren süperstar Ajda Pekkan, binlerce hayranına keyifli anlar yaşattı. - BURSA