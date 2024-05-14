Bursa Ticaret Borsası Başkanı: Gençlerin tarıma yönlendirilmesi önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası Başkanı: Gençlerin tarıma yönlendirilmesi önemli

Bursa Ticaret Borsası Başkanı: Gençlerin tarıma yönlendirilmesi önemli

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarımın geleceği için gençlerin sektöre yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Matlı, gençlerin tarım sektöründe yeterince yer almadığını belirterek, tarım eğitiminin yaygınlaştırılması ve modern tarım teknolojilerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 11:15
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Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarımın geleceği için gençlerin sektöre yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Matlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında

"Tarlalarında gecesini gündüzüne katarak aralıksız çalışan, zorlu hava şartlarına göğüs geren, ektiğini biçen, emeğiyle berekete sebep olan çiftçilerimiz ülkemizin kalkınmasında yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. Çiftçilerimizin emeği ve özverisiyle üretilen ürünler, sofralarımıza bereket, ülkemize ise refah getirmektedir. Bugün dünya nüfusunun her geçen gün çoğalması ve gıda ihtiyacının artması, tarımın ve çiftçilerin önemini daha da artırmaktadır. Ancak, bu noktada üzücü bir gerçekle yüzleşmekteyiz; gençlerimiz tarım sektöründe yeterince yer almamaktadır. Öyle ki TÜİK verilerine göre, 2023 yılında tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı bir yılda 171 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 17,4 olması gençlerimizin tarım sektörüne uzak durduğunu göstermektedir. Bu durum, gelecekte üretimde sıkıntılara ve tehditlere yol açabilir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve kalkınma için gençlerimizin tarım sektörüne kazandırılması ve teşvik edilmesi hayati önem taşımaktadır" dedi.

Gençlere tarımın sadece toprakla değil, aynı zamanda teknolojiyle de iç içe olduğunu göstermek gerektiğini ifade eden Özer Matlı, "Modern tarım uygulamaları, dijitalleşme ve yenilikçi çözümlerle gençlerimizin ilgisini çekebilir ve sektöre kazandırabiliriz. Bu sebeple, genç çiftçilere yönelik finansal desteklerin artırılması, tarım eğitiminin yaygınlaştırılması ve modern tarım teknolojilerine erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bursa Ticaret Borsası olarak, genç çiftçilerimizin, girişimcilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, gençlerimiz tarımın geleceğidir. Onları sektöre kazandırarak, tarımın ve ülkemizin geleceğini güçlendirebiliriz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası Başkanı: Gençlerin tarıma yönlendirilmesi önemli - Son Dakika

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