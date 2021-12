Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı 2021 yılını değerlendi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yeni yıla ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaştı.

Küresel ekonominin tarihi bir sınavdan geçtiği 2020 yılının ardından, aşılama çalışmalarının hız kazandığı 2021 yılında, ilk çeyrekten itibaren ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığını belirten Özer Matlı, "Ülkemiz, güçlü sanayi ve üretim altyapısının yanı sıra jeopolitik konumunun avantajı ile krizi fırsata çevirmiş, Çin'den kayan taleplerin merkezi haline gelerek ekonomide hızlı bir iyileşme süreci içerisine girmiştir. Hizmet ve sanayi sektörlerinin toparlanmasına paralel olarak ihracatımızda yaşanan artışlar büyüme rakamlarına yansımıştır. Ancak büyüme trendinin devam ettiği süreçte dünya piyasalarındaki dalgalanmaların neden olduğu kur artışları, üreticimizi ve sanayicimizi olumsuz etkilemiş, piyasalardaki öngörülebilirliği de azaltmıştır. Döviz kaynaklı artan maliyetler ve yüksek enflasyon gibi nedenler üretici ve sanayicimizi olumsuz etkilemiştir" dedi.

Pandemi koşulları Bursa Ticaret Borsası'nın hızını kesemedi

Dövizdeki yüksek volatilite ve kurda yaşanan dalgalanmalara rağmen Bursa Ticaret Borsası üyelerinin çalışmaktan, kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktan geri durmadığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, "2021 yılında karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürdük. Bu süreçte A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB), Borsamıza kayıtlı mudilerin en çok işlem gerçekleştirdiği ürün mısır olurken, 315 milyon lirayı aşan toplam işlem hacmimiz ile sisteme kayıtlı borsalar arasında ilk 10 arasında yer alma başarısı gösterdik. Bunun yanı sıra TÜRİB sisteminin en önemli ayağı olan lisanslı depoculukta yetkili sınıflandırıcılık hizmetini mevcut şubelerimizin yanı sıra Turgutlu, Çorlu, Polatlı ve Konya'ya taşıyarak, Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.'de şube sayımızı 6'ya çıkardık. Tüm bu özverili çalışmalarımızın bir sonucu olarak tescil işlem hacmimizde yılsonunda, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış öngörüyoruz" diye konuştu.

Bursa TB, üyelerini dijital çağa hazırlıyor

Pandemi sürecinin e-ticaret ve dijitalleşmenin önemini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak adına Bursa TB Online Akademi Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurguladı. Matlı, "Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız protokol kapsamında online ortamda işletme, pazarlama, yönetim, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında 9 ayda 57 eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimize üyelerimiz yoğun ilgi gösterirken, Türkiye'nin pek çok şehrinden ve Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarı, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

"Nitelikli eğitime desteğimiz sürüyor"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü için eğitimin önemine dikkat çeken Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2021 yılında da eğitim yardımlarına devam ettiklerini söyledi. Matlı, "Güçlü Türkiye hedefi ile bizler bugün var gücümüzle üretmeye devam ederken, çocuklarımız arasında fırsat eşitliğini sağlayarak iyi eğitim almalarına imkan tanımak zorundayız. Bu düşünceyle pandemi sürecinde eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çatı kuruluşumuz TOBB'un desteği ile 555 adet klavyeli tablet hediye ettik. Yine yaklaşık 900 öğrencimize kışlık giyecek yardımında bulunurken, lise ve üniversite eğitimi gören toplam 115 öğrencimize de burs desteği sağladık" diye konuştu.

"Lise üniversite entegrasyonu sağlam temellere oturtuluyor"

Eğitime desteklerinin bunlarla sınırlı kalmadığını ifade eden Başkan Özer Matlı, Bursa TB'nin proje okulu olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hem teknolojik altyapı hem de eğitim kalitesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Veteriner Fakültesi'ne Anatomi Diseksiyon Laboratuvar Binası kazandırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokole Hamidiye MTAL'yi de dahil ettiklerini söyleyen Özer Matlı, "Protokol ile Veteriner Fakültemize bin metrekare alan üzerine içerisinde uygulama salonları, kadavra havuzu, hayvan bekleme alanı ve soğuk hava deposu gibi birimlerden oluşacak laboratuvar binası kazandıracağız. Buradaki laboratuvardan Hamidiye'de eğitim gören öğrencilerimiz de yararlanabilecek. Böylece öğrencilerimizin lisans eğitimine henüz lise sıralarından itibaren uyumunu kolaylaştırarak, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı sunmuş olacağız. Önümüzdeki günlerde inşaat maliyetlerindeki muhtemel düşüşün ardından Veteriner Fakültesi'ndeki iyileştirme çalışmalarına hız vererek, proje okulumuz Hamidiye MTAL'de yaptığımız başarılı çalışmaları fakültemizde devam ettirerek taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın tarihi lezzeti "Pideli Köfte" tescillendi

Başkan Özer Matlı, eğitim desteklerinin yanı sıra tarımdan ticarete, sanayiden turizme, sosyal hayata kadar Bursa'yı ilgilendiren tüm konularda öncü olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Bu doğrultuda kent ile özdeşleşen "Bursa Pideli Köfte" ile "Bursa Havlusu" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptıklarını, "Bursa Pideli Köftesi"nin coğrafi işaret aldığını müjdeleyen Başkan Matlı, "Bursa'mızın önemli bir değerine daha sahip çıkmanın mutluluğunuz yaşıyoruz. Öncelikle Bursa'mıza hayırlı olsun. Aldığımız coğrafi işaret tescili ile hem kent ekonomisine katkı sağlarken hem de "Bursa Pideli Köftesi'nin özgünlüğünü tescil ettirmiş olduk. Yakın zamanda "Bursa Havlusu" için de sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Bursa'nın tarımda önemli değeri olan zeytin için de kente kazandırılması planlanan zeytin ve zeytinyağı lisanslı depo yatırımı fizibilite çalışmasının sona erdiğini açıklayan Özer Matlı, elde edilen sonuçların paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önümüzdeki süreçte nihai kararın verileceğini söyledi.

"Önceliğimiz Üyelerimiz, Önceliğimiz Bursa"

2021 yılının özellikle ekonomide zorlu bir yıl olmasına rağmen önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Özer Matlı, bu süreçte Bursa Ticaret Borsası'nın fiziki alanlarını da iyileştirmeyi sürdürdüklerini söyledi. "Önceliğimiz üyelerimiz, önceliğimiz Bursa' felsefesiyle hareket ediyoruz" diyen Başkan Matlı, "Üyelerimizin ve kentimizin ekonomisine katkı sağlayan çalışmalara imza atarken, ihtiyaç duyduğumuz fiziki alanların modernize edilmesine önem gösteriyoruz. Bu kapsamda, üye sayısı her geçen gün artan Borsamızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hizmet binamızı Doğanbey'de hizmete açtık. Bursa Ticaret Borsası olarak, bugüne kadar yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede, daha çok üretmeyi ve daha çok istihdam sağlamayı hedefledik. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının, ekonomik istikrarın tamamen sağlandığı, enflasyonun tolere edilebilir bir düzeye indirildiği, kur ve fiyat dalgalanmalarının sonlandığı, mevcut istihdamın korunarak yeni istihdam alanlarının hayata geçirildiği, stratejik bir sektör olan tarımda girdi maliyetlerini azaltarak dışa bağımlılığı azaltacak yapısal reformların uygulamaya alındığı, üretim, yatırım ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sunacak desteklerin ivedilikle hayata geçirildiği bir yıl olmasını bekliyor; başta Borsamızın kıymetli üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı yıllar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA