 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası, Gıda UR-GE Projesi kapsamında firmalara dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Ticaret Borsası, Gıda UR-GE Projesi kapsamında firmalara dış ticaret eğitimi verdi

Bursa Ticaret Borsası tarafından yürütülen Ticaret Bakanlığı destekli Gıda UR-GE projesi çerçevesinde, projede yer alan firmalara yönelik iki gün süren temel dış ticaret eğitimi verildi. Eğitimlerde, dış ticaret işlemleri, mevzuat, taşıma ve sigortalama gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında ayrıca Dubai'de B2B organizasyonu düzenleneceği belirtildi.

Bursa Ticaret Borsası, Gıda UR-GE Projesi kapsamında firmalara dış ticaret eğitimi verdi
01.01.2024 - 10:34,
Abone Ol

Bursa Ticaret Borsası tarafından yürütülen Ticaret Bakanlığı destekli Gıda UR-GE projesi çerçevesinde, projede yer alan firmalara yönelik iki gün süren temel dış ticaret eğitimi verildi.

Bursa Ticaret Borsası'nın (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarına ihracat kapıları aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak hedefiyle hayata geçirdiği Gıda UR-GE projesinde eğitim çalışmaları başladı. Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde, gerçekleştirilen ihtiyaç analizlerinin ardından projede yer alan gıda firmalarına yönelik temel dış ticaret eğitimi gerçekleştirildi.

Firmaların dış ticaret işlemlerine ve mevzuatına ilişkin bilgilendirilmesi hedefiyle Dış Ticaret Uzmanı Hüseyin Tekgüç tarafından verilen eğitimlerde, planlama, teslim şekilleri, bilgi ve belge yönetimi, taşıma ve sigortalama, uluslararası ödeme şekilleri, banka ve finansman süreçleri, gümrükleme işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gıda UR-GE projesinin önemine vurgu yaparak, "Gıda sektöründeki firmalarımızın uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmak ve ihracat kapılarını daha geniş bir şekilde açabilmelerini sağlamak adına bu proje büyük önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediğimiz temel dış ticaret eğitimi ile iş dünyamızın uluslararası ticarette daha bilinçli ve etkin bir şekilde yer almasını hedefliyoruz" dedi.

Gıda UR-GE projesinin, katılımcı üye firmalara sadece eğitim değil aynı zamanda danışmanlık ve diğer destekleri de içeren kapsamlı bir program olduğunu kaydeden Mustafa Aksu, 19-21 Şubat tarihleri arasında projede yer alan firmaların ikili görüşmeler yapmasını sağlamak hedefiyle Dubai'de B2B organizasyonu düzenleyeceklerini belirterek, "Firmalarımızın uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu proje hem katılımcı firmalarımıza hem de kentimizin ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Bursa, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası, Gıda UR-GE Projesi kapsamında firmalara dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası, Gıda UR-GE Projesi kapsamında firmalara dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement