Bursa, turizm için yeni pazar arayışlarına devam ediyor

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla yeni pazar arayışlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 23 ülkeden 38 tur operatörünü Bursa'da ağırlayarak turizm kuruluşları, otelciler ve turizm acenteleriyle birebir görüşme imkanı sundu.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde tanınırlığının artması için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım atağını hız kesmeden sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) katkılarıyla 23 ülkeden 38 tur operatörü Bursa'da ağırlandı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'ndaki B2B birebir görüşme programının öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, birçok farklı ülkeden turizm temsilcisini Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nin şehrin turizminin mevcut pazarlarda güçlendirilmesi, yeni pazarlarda tanıtılması için yoğun çalışmalar sürdürdüğünü belirten Ahmet Bayhan, 23 ülkeden 38 turizm operatörünü 3 gün boyunca Bursa'da misafir ettiklerini ifade etti. Turizmde farkındalığının artması için hizmet ithalatı ve ihracatı yapan sektör temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini dile getiren Bayhan, "Son 3 yılda 23 ülkede 55'den fazla fuara katıldık. 17 ülkede 2'li görüşmeler gerçekleştirdik. 40 farklı ülkeden yüzlerce turizm profesyonelini Bursa'da ağırlayarak fam tripler düzenledik. Bu çalışmalarımızı Türsab, Gümtob, Busad gibi sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte organize ediyoruz. Katılım, etkileşim ve faydayı marjinal seviyeye çıkarmayı hedefledik. Bursa, zengin bir kültürün mirasçısıdır. Gastronomiden kış turizmine, doğa turizminden sağlık turizmine, inanç turizminden spor turizmine, her alanda sektör temsilcileriyle birlikte çalışıyor ve üretiyoruz. Bulunduğumuz konumdan 30 dakika deniz turizmine, 30 dakika farklı yöne gidersek dağ turizmine ulaşabiliriz. Bu iki kavram bu şehirde yan yana ve birbirini destekleyecek nitelikte buluşmuş. 115 km deniz, 180 km göl sahil şeridi, şelaleleri, kanyonları ve termal sularıyla bir bereket şehridir Bursa. Bu programla misafirlerimize bir miktar da olsa Bursa'yı yaşatmak istedik. Bu programla da misafir tur operatörlerimizi Bursalı turizm profesyonellerimizle bir araya getirdik. 2'li görüşmelerin tüm taraflar için bereketli ve kazançlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, GÜMTOB, BUSMEK ve BİKO iş birliği ile iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kurslarına da değinen Ahmet Bayhan, sektöre nitelikle personel istihdam etmek için bu işbirliğinin önemine değindi. Türsab ile de bu yönde bir eğitim çalışması planladıklarını anlatan Bayhan, tüm sektörlerle işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

Çinli tur operatörü Lu Ye, Bursa'ya ilk defa geldiğini ve çok güzel bir şehirle karşılaştığını söyledi. İnsanların sıcakkanlı olmasının kendisini etkilediğini belirten Lu Ye, Türkiye'ye gelen tüm turistlere Bursa'ya gelmelerini de tavsiye edeceğini ifade etti. Toplantının da faydalı ve verimli geçtiğini anlatan Lu Ye, konaklama fiyatlarının İstanbul ile Kapadokya'ya göre daha uygun olması ve termal sularının kaliteli olmasının da Bursa'ya avantaj sağladığını söyledi.

Güney Afrikalı tur operatörü Ayodele Oluwole Oyeneyin, Bursa'nın çok güzel ve etkileyici bir şehir olduğunu söyledi. İstanbul'a yakın olmasının büyük avantaj olduğunu ve insanın aklında kalan bir şehir olduğunu ifade eden Oyeneyin, toplantının da çok faydalı geçtiğini, turizmde artık birebir iletişimin çok önemli olduğunu dile getirdi.

İspanyalı tur operatörü Maria Luisa Colen, Bursa'yı gezdikten sonra karşılaştığı zenginlikler ve sunduğu imkanlar karşısında şaaşkınlık yaşadığını ifade etti. Bursa'da turizm anlamında yapılacak şey fırsatlar olduğunu anlatan Colen, Türkiye'yi tercih edenlere İstanbul'un yanında Bursa'yı da mutlaka önereceğini söyledi.

Program, Bursalı turizm kuruluşları, otelciler ve turizm acenteleriyle yabancı tur operatörlerinin B2B görüşmeleriyle devam etti. - BURSA