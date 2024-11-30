Bursa Yenişehir Havaalanı Seferleri Artıyor

Ekonomi

Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanını canlandırmak için yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. İş dünyası ve vatandaşların ilgi gösterdiği seferler sayesinde havaalanından bir çok noktaya uçuşlar devam ediyor.

Yeni konulan ve başlayacak olan seferler ile Yenişehir Havaalanına destek artıyor. Haftada 3 gün Bursa/ Erzurum/Bursa, haftada 3 gün Trabzon/ Bursa/ Trabzon, haftada 2 şer gün Bursa/Muş/Bursa, Diyarbakır/Bursa Diyarbakır, Pazartesi Perşembe günleri Adana ve haftanın 5 günü ise Ankara/ Bursa/ Ankara olmak üzere toplamda 30 tarifeli sefer gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için havalimanından seferler düzenlenirken 2025 yılında Almanya seferlerinin başlaması bekleniyor.

Son olarak Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Adana'ya giderek desteğini gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Bu şehir bu ülke hepimizin, ilçemizde bulunan havalimanımızın gelişmesi için emek sağlayan herkese öncelikle teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Torun, "Bizler de Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak iş dünyasına ve vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bursa'nın Havaalanına sahip çıkalım. Bu vesile ile Adana'da bulunan odalarımız ile bir araya gelerek ilçe ve ülke ekonomisine neler katacağımızı konuştuk. Görüşmeler neticesinde buradan birçok misafirlerimiz Bursa'ya ve ilçemize gelerek iş dünyası ile görüşmeler yapacak " diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi uçak saatlerine göre ayarlanan 80 no'lu hat ile Kent Meydanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na ulaşımı sağlayan BURULAŞ, 80T no'lu hattı da devreye alarak Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden de Yenişehir Havalimanı'na direk ulaşım imkanı sunuyor.

Otobüslerin hareket saatleri her gün uçak kalkış saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Çarşamba günleri, Yenişehir Havalimanı'nda uçak seferi bulunmadığı için otobüsler hizmet vermeyecek. Vatandaşlar otobüslerin sefer saatlerini ise 0850 850 99 16 no'lu BURULAŞ Çağrı Merkezi'ni arayarak veya BURULAŞ web adresini ziyaret ederek öğrenebilecek. - BURSA