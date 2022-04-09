Bursalı girişimci, yolcu ve servis işletmecisini dijital platformda buluşturuyor - Son Dakika
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Bursalı girişimci, yolcu ve servis işletmecisini dijital platformda buluşturuyor

09.04.2022 12:24
Bursalı girişimci, yolcu ve servis işletmecisini dijital platformda buluşturuyor

Bursa'da bir girişimci tarafından geliştirilen uygulama, seyahat etmek isteyen yolculara dijital platform üzerinden servis hizmeti sağlıyor.

Bursa'da bir girişimci tarafından geliştirilen uygulama, seyahat etmek isteyen yolculara dijital platform üzerinden servis hizmeti sağlıyor.

Kentte daha önce servis işletmeciliği yapan Barış İşlek tarafından geliştirilen sisteme internet üzerinden giren yolcular, nereye gideceklerini belirterek fiyat talebinde bulunuyor.

Sisteme kayıtlı servis şirketleri ve bireysel araç sahipleri de gelen talebe en uygun teklifi vererek yolcuyu seyahat edeceği yere götürüyor.

Talepler genellikle araç kapasitelerine göre gruplar halinde oluyor.

İşlek, AA muhabirine, 7 yıl önce temellerini attığı sistemin yaygınlaştığını söyledi.

Seyahat edeceklere çözüm önerileri sunduklarını belirten İşlek, şöyle konuştu:

"2011 yılında bir özel okulun öğrenci servis hizmetini yürütüyordum. 'Servis Sepeti'nin temelleri de bu dönem yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı. Araç bulma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. İnsanların araç bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını gördüm. 2015 yılında bu sektörü dijitale taşımaya karar verdim. Turizm firmalarıyla anlaşmalar gerçekleştirdim. İstanbul'da 3, İzmir'de 2, Bursa'da 86 turizm firması ve bunun yanında 160 bireysel araç sahibiyle anlaşma yaptık."

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren İşlek, "Seyahat etmek isteyenler, bu sisteme giriyor ve gideceği yeri belirterek fiyat teklifi alıyor. Sistemdeki çözüm ortakları da fiyat teklifi vererek müşterilerin seyahat etmesine yardımcı oluyor." dedi.

Barış İşlek, yaz döneminde genelde Antalya, Muğla, Fethiye, Alaçatı ve Çeşme turlarının yoğun olduğu bilgisini vererek, "Kış döneminde ise İstanbul'dan Uludağ'a yoğun transferler yapıyoruz. Amacımız Türkiye'nin 81 ilinde hizmet vermek. Minibüs, midibüs ve otobüslerle hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursalı girişimci, yolcu ve servis işletmecisini dijital platformda buluşturuyor

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İstanbul, Tragger, Turizm, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı girişimci, yolcu ve servis işletmecisini dijital platformda buluşturuyor - Son Dakika


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