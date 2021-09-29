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BUTGEM istihdama güç katıyor - Son Dakika

BUTGEM istihdama güç katıyor

29.09.2021 13:48
BUTGEM istihdama güç katıyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) müşterek komiteler ve eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) müşterek komiteler ve eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sonrası yeni rekabet ortamında en belirleyici unsurlardan birisinin vasıflı insan kaynağı olduğunu belirterek, iş dünyasına BUTGEM'in imkanlarından faydalanma çağrısında bulundu.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun müşterek komiteler ve eylül ayı meclis toplantısı online olarak düzenlendi. BTSO olarak pandeminin ilk gününden itibaren Bursa iş dünyasının yanında olduklarını ifade eden Başkan Burkay, son 6 aylık zaman diliminde çok sayıda bakanla istişare toplantısı düzenlediklerini söyledi. İbrahim Burkay, BTSO meclis ve komite üyelerinin destekleriyle yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dünya ticaretinin pandeminin etkisiyle yeniden şekillendiği bir dönemde iş dünyasına uluslararası rekabet avantajı sağlayan projeler geliştirdiklerini ifade eden Burkay, "Dış ticaret odaklı çalışan firmalarımız için hava kargo taşımacılığında Türk Hava Yolları'nın lojistik markası Turkish Cargo ile işbirliği protokolü imzaladık. Yenişehir Havalimanı'nda 20 Eylül itibariyle hem ithalat hem ihracat kargo işlemlerimize başladık. Hedefimiz zor bir dönemden geçen firmalarımızın dış ticaret operasyonlarına daha fazla güç katmak. Dış ticaret odaklı bütün firmalarımızı bu önemli avantajlardan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Son dönemde normalleşmeye dönük adımlarla birlikte firmaların istihdam taleplerinin en üst seviyeye ulaştığını belirten Burkay, oda olarak üretim ve ihracatın yanı sıra vasıflı istihdamın güçlenmesi adına önemli projeler yürüttüklerinin altını çizdi. BUTGEM'de sanayicilerin taleplerini alarak yeni nesil eğitim programları düzenlediklerini, şimdiye kadar bin 100'ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişiyi meslek sahibi yaptıklarını belirten Burkay, "Üyelerimizden aldığımız talepleri İŞKUR ile birlikte oluşturduğumuz istihdam ofislerimizle karşılıyoruz. BUTGEM'de düzenlediğimiz eğitim programlarını ve MESYEB'de sunduğumuz hizmetleri de Bursa iş dünyamızın istihdam ofislerimize yaptıkları bildirimlerle şekillendiriyoruz" dedi.

BTSO olarak istihdam ofisleri aracılığıyla işverenlerden talepler topladıklarını vurgulayan Burkay, "BUTGEM'de yine sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda istihdam garantili mesleki eğitim programları düzenlemeyi sürdürüyoruz. İŞKUR ile iş birliğiyle MEGİP kapsamında düz dokuma operatörlüğü için başvuru sürecini tamamladık. Bu konuda da sanayicimizin vasıflı personel ihtiyacına çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Pandemi sonrasında firmalarımızın yeni rekabet koşullarından yararlanması için nitelikli istihdam kaynakları oluşturmak zorundayız. Birçok sektöre yönelik kurguladığımız eğitim programları üyelerimizin talep ettiği insan kaynağına ulaşmasına önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

İhracat odaklı kalkınma hedefi

Dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve küresel ticaretten daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel koşullardan birisinin uluslararası fuar organizasyonlarına katılmak olduğunu ifade eden Burkay, "Bu kapsamda odamızın iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren KFA Fuarcılık firmamız, güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle, 2013 yılından bu yana 7 bini aşkın üyemizi dünyanın dört bir yanındaki fuarlarına taşıdı. KFA Fuarcılık firmamız son olarak Ticaret Bakanlığımızdan aldığı 'Yurt dışı fuar düzenleme yetki belgesi' ile artık dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara da 'milli katılım organizasyonu' düzenleyebiliyor. Oda olarak ihracat odaklı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üyelerimize destek vermeyi sürdüreceğiz. Projelerimiz hem firmalarımız hem de kentimizin ihracat performansı açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, küresel ekonomide pandemi sonrası çok önemli bir rekabet yaşandığını ifade ederek, "Bu rekabette Türkiye, başta Avrupa ülkelerine coğrafi yakınlık olmak üzere çok önemli avantajlara sahip. Üretimdeki mevcut gücümüzü kullanarak, birçok sektörde küresel ligde çok daha büyük sıçramalar gerçekleştirebiliriz. Odamızın yeni pazarlara ve alıcılara ulaşabilmek hedefiyle bir ihracat hamlesi devam ediyor. Odamızın temel görevlerinden biri iş dünyası ile hükümetimiz arasında iletişim köprüsü kurmak. 50 bine yakın üyemizle, BTSO'dan gelen veriler Türkiye ekonomisinin de bir aynası niteliğinde" ifadelerini kullandı.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Aral Bakır, BTSO'nun da destekleriyle hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü'nün (MEGİP) detayları hakkında sunum yaptı. Ayrıca BUTGEM Genel Koordinatörü Hakan Neşeli de BUTGEM'in yeni dönemi eğitim programlarına dair bilgiler aktardı. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Eylül, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUTGEM istihdama güç katıyor - Son Dakika Ekonomi


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