Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Mikser Ele Geçirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 26 bin 520 mutfak tipi mikser ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 380 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlık yapılan açıklamaya göre, ülke çapında yürütülen kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, "aksam-parça" olarak beyan edilen 12 konteyner "riskli" olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Detaylı arama ve kontrollerde, söz konusu parçaların birleştirilmesiyle 26 bin 520 mutfak tipi mikser makinesi elde edildiği görüldü. Gümrük mevzuatına yönelik vergileri ödenmeden yasa dışı olarak ülkeye sokulmak istenen mikserlere el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği ticari eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ikinci operasyonu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır incelemeye alındı. Yasal yükü "bakla" olarak beyan edilen araçtaki 1000 çuval, hassas burunlu narkotik dedektör köpekle detaylı arandı.

Dedektör köpeğin bazı çuvallara tepki vermesi üzerine baklaya karıştırılmış uyuşturucu haplar tespit edildi. Yapılan testler soncunda söz konusu hapların captagon cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Bu kapsamda 1 milyon 380 bin hapa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.