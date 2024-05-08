Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Deprem ve İnşaat Sektörü Etkileri Çalıştayı Düzenledi

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremi sonrası kentin dirençli olması amacıyla alınacak kararlar için hazırlanacak yol haritasının belirlenmesi kapsamında "Deprem ve Depremin İnşaat Sektörüne Etkileri" konulu çalıştay düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen illerden biri olan Gazi şehirde yeniden imar, mevcut yapı stoklarının yenilenmesi, yürütülecek çalışmalar, deprem eksenli yeni yasal düzenlemeler hakkında fikir alışverişi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen çalıştaya kamu kurumları temsilcileri, ilgili odalar ve sektör temsilcileri katıldı.

İlgili odalar, kurumlar ve sektör temsilcilerinin konuşmaları ve fikir beyanlarının ardından Gaziantep Valiliği öncülüğünde bütün çalıştan katılımcılarının temsilcileriyle oluşacak çalışma gurubuyla ortak bir iş birliği protokolü için karar kılındı. Protokol ile kentsel dönüşüm ve dirençli şehir için yapılacak çalışmalar hakkında ortak akılla çalışma yürütülecek.

Genel Sekreter Cihan, çalıştay katılımcılarını bilgilendirdi

Çalıştayda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan dirençli şehirler konu başlığında sunum yaptı. Sunumda Gaziantep'in ekonomi, yönetişim, toplum, çevre ve güvenli şehir ana başlığında durumu ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Cihan, çalışmalar hakkında konuştu. Güçlü yerel ekonomi, doğal afetlere hazırlık gibi konularda yapılacaklara değinen Sezer Cihan, sunumun devamında kentti ilgilendiren eylem planları olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı master planlarını aktardı.

Çalıştayın hedefi fikir birliği

Çalıştay ile katılımcıların ortak fikirleri alınarak yeniden imar edilecek İslahiye ve Nurdağı'nda yapılacak çalışmalar, kent merkezinde yürütülecek projeler ve vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek atılacak adımlar hakkında fikir birliği yapılması planlanıyor.

"Yaşanan sorunlara karşı çözme kapasitesini arttırmak gerekiyor"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise katılımcılık ve kapsayıcılığın Büyükşehir Belediyesi için önemine vurgu yaparak, "İyi bir planlama, iyi bir sonuca gitme ve günün sonunda vatandaş memnuniyetini kazanarak şehrin yaşam kalitesini iyileştirirken, yaşanan sorunlara karşı çözme kapasitesini arttırmak gerekiyor. OECD Şampiyon Şehir olurken katılım ve kapsayıcılıkla baktık. Kimseyi geride bırakmadan kim ne söylüyor, kim ne söylemek istiyorsa bunu dinleyerek şehir için doğru yöntemle en kısa sürede şehrin sorunlarının çözümünü ve sorun çözme kapasitesini arttırmamız gerekiyor" dedi.

"Vatandaşında rızasını aldığımızda bu dönüşüm toplumsal ve zihinsel dönüşüme geçecek"

Başkan Fatma Şahin, çalıştayın sonundaki konuşmasında sonuçların 3 başlıkta toplandığını belirterek, "Burada denetleme sistemi çok mühim. Bugün konuşulanları hızlı bir şekilde taslak haline oluşturup, olabilirleri tamamlayıp meclisimize getireceğiz. Bu genel görüş ve önerileri değerlendireceğiz. Bu bir süreç. Çalışan sistemi daha da hızlandırdığımızda, üzerine yeniden konuştuğumuzda bu hızlandıracak. Burada konuşulanların hayata geçirilmesi için oluşturulacak komisyonla hemen harekete geçerek yapılacak protokolün altlığını oluşturalım. Valimizin başkanlığında hızlıca hareket ederek kimin ne yapacağını belirleyip, yapı stokumuzdaki riskli alanları belirleyip bu kısımda da tamamlamaları halledeceğiz. Vatandaşında rızasını aldığımızda bu dönüşüm toplumsal ve zihinsel dönüşüme geçecek. Çıkan çıktılarla çalışmalarımızı yapıp, çalıştayımızın sonuçlarını alalım ve buna göre hareket edelim" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise konuşmasında afetlerden ders çıkarmak gerektiğini, hızlı hareket karar alınmanın önemine vurgu yaparak, "Buradan çıkacak güzel fikirlerin icraate dökülmesi gerek. Cumhurbaşkanı'nın da çok sevdiğim ve önemsediğim bir lafı var. 'Yatay mimariden yana olduk' diyor. Bende yatay mimariden ve emsal artışının çok fazla yararlı olmadığına bir hukukçu gözüyle bakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Cuma Güzel'de konuşmasında her bilgiyi değerlendirdiklerini aktararak, "Odalardan gelen fikirleri değerlendirmeme şansımız yok. Bu depremi hepimiz yaşadık. Akla gelmeyecek bir afet yaşadık ve birlikte büyük bir mücadele ve hizmet verdik" diye konuştu.

Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Büyükuncu yaptığı sunumda mimari anlamda yapılması gerekenler, deprem sonrası görünen olumsuzluklar ve yapılacak yeni çalışmalar hakkında konuştu. Konuşmasında ayrıca Başkan Büyükuncu yeni imar yolları için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ise, söz alarak sektör bazında yaşanan sıkıntılara değindi. Konuşmasında yeni yapılacak çalışmalar hakkında görüş belirtirken ortak çalışmalara destek verilebileceğini iletti. - GAZİANTEP