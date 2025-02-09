BYD ATTO 2 Türkiye'de Satışa Sunuluyor

Ekonomi

BYD, ATTO 2 modelini, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD ATTO 2, kompakt boyutları ve çevik manevra kabiliyetiyle şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Tam elektrikli ATTO 2, üst düzey donanım özellikleri ve 45.1 kilowatsaat (kWsa) kapasiteli bataryasıyla, WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sunuyor.

BYD'nin güvenlik konusundaki yenilikçi yaklaşımını yansıtan Blade Batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyası sayesinde geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla üstün güvenlik ve dayanıklılık sunuyor. Çivi ile delme testini başarıyla geçen bu teknoloji, yüksek dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Gövde mukavemetini artıran Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle donatılan ATTO 2, yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkarken, premium donanım özellikleriyle konfor ve pratikliği bir arada sunarken, şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısıyla SUV konforundan ödün vermek istemeyenler için akıllı bir tercih oluşturuyor.

Kompakt boyutlarda dinamik SUV tasarımı

BYD ATTO 2, modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir şekilde bir araya getiriyor. 4310 milimetre (mm) uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip olan model, oldukça geniş bir yaşam alanı sunarken, 2620 mm'lik dingil mesafesi, segmentindeki rakiplerine kıyasla daha ferah bir iç mekan sağlıyor.

ATTO 2'nin dış tasarımında ön bölümdeki keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur yer alırken, dikey hava girişleri ve aerodinamik ön tampon, yalnızca modern tasarımı öne çıkarıyor ve aynı zamanda aracın verimliliğine de katkı sağlıyor.

Arka tasarımda ise Çin kültüründen ilham alınarak tasarlanan, sonsuz iyi şansı simgeleyen "8" formundaki stop lambaları bulunuyor.

ATTO 2'nin iç tasarımında ise ön panel, BYD'nin fütüristik tasarım anlayışını yansıtırken, kabin ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler konforu artırıyor.

BYD ATTO 2'de sürüş deneyimini kişiselleştirmek için Eco, Normal, Spor ve Kar olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunuyor.

Markanın e-Platform 3.0 mimarisi, özellikle arka koltuklarda geniş bir iç hacim sunarak, yolcular için ekstra konfor sağlıyor.

Düz arka zemin tasarımı, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir genişlik sunarken, 400 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1340 litreye kadar genişleyerek daha fazla yükleme alanı sağlıyor.

Sürücülerine daha güvenli, konforlu ve akıllı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen BYD ATTO 2, güvenliği ön planda tutarak tasarlandı. ATTO 2, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ön yan hava yastıkları ve tam boy yan perde hava yastıkları ile donatılarak kapsamlı bir koruma sunuyor.

Sürücü yorgunluk algılama sistemi (DFM), adaptif ve akıllı hız sabitleme sistemi, akıllı hız limit bilgilendirme ve kontrol sistemi, şerit takip asistanı ve şerit değiştirme asistanı, kör nokta algılama sistemi ve kapı açma uyarısı, trafik işareti algılama sistemi ve otonom acil durum freni, çekiş kontrol sistemi ve yokuş iniş kontrolü, ön çapraz trafik uyarısı ve geri manevra çapraz trafik uyarısı gibi donanımlarıyla güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Önde konumlandırılmış 130 kW gücünde ve 290 Nm tork üreten elektrik motoru, araca dinamizm kazandırırken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.9 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

ATTO 2, 45.12 kWsa kapasiteli Blade Battery bataryasıyla WLTP standardına göre birleşik kullanımda 312 km menzil sunarken, gelecek dönemde tanıtılacak büyük batarya seçeneği ise daha uzun menzil ihtiyacı olan müşterilere alternatif yaratacak.

Aracın gelişmiş hızlı şarj özellikleri, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 65 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 37 dakikada, yüzde 30'dan yüzde 80'e ise 28 dakikada şarj edilebiliyor.

ATTO 2, standart olarak ısı pompası ile donatılmış bir kompakt SUV olarak, özellikle soğuk hava koşullarında enerji verimliliğini artırarak, menzil kaybını en aza indiriyor.

Türkçe dil desteğine kavuşan "Hi BYD" komutu

Standart olarak 8.8 inçlik dijital gösterge paneli sunulurken, orta konsolda yer alan elektrikli dönebilir dokunmatik ekranı donanım seviyesine bağlı olarak 10.1 veya 12.8 inç boyutunda tercih edilebiliyor.

Aracın donanımları arasında vegan deri döşeme, 17 inç alaşım jantlar, 360 derece kamera, panoramik cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 15W kablosuz şarj istasyonu ve sekiz hoparlörlü geliştirilmiş ses sistemi yer alıyor. Tüm versiyonlarda her iki ön koltuk da elektrikli olarak ayarlanabiliyor.

ATTO 2 kullanıcıları, araca geleneksel anahtarın yanı sıra NFC kartı ile de erişim sağlayabiliyor.

Diğer BYD modellerinde olduğu gibi, ATTO 2 modeli de gelişmiş bir akıllı sesli asistan ile donatıldı. Yenilenen güncellemesiyle Türkçe dil desteğine kavuşan "Hi BYD" komutu, kullanıcıların klima, cam açma-kapama gibi birçok önemli fonksiyonu sesli olarak kontrol etmesine olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra, ATTO 2'de sunulan Araç Enerji Paylaşım (VtoL) teknolojisi de günlük yaşamda önemli bir pratiklik sağlıyor. Bu özellik sayesinde araç, 3.3 kW'a kadar güç üreterek, kahve makinesi veya elektrikli süpürge gibi cihazların çalıştırılmasına olanak tanıyor.

"ATTO 2, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ATTO 2'nin elektrikli B-SUV segmentine yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Ergun, Türkiye'de elektrikli mobiliteye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, kendilerinin de ürün gamlarını hızla genişlettiğini ve bu alandaki iddialarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bu yılın son çeyreğinde Türkiye'de pazara sunmayı planladıkları ATTO 2'nin, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek, segmentinde önemli bir oyuncu olacağına dikkati çeken Ergun, "'Ulaşılabilir premium' marka konumlandırmamız doğrultusunda, ATTO 2'nin de tüm BYD modellerinde olduğu gibi üst düzey donanımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkacağına ve tam elektrikli SUV segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergun, 15 Kasım'da gerçekleştirilen relansmanın ardından markaya gösterilen yoğun ilginin devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden gelen olumlu geri bildirimler ve yüksek talep, BYD'nin Türkiye'de doğru bir yerde konumlandığını gösteriyor. 32 günde 6 bin 601 aracı müşterilerimizle buluşturduk ve bu satış performansı yılın son ayında BYD'yi hem şarj edilebilir hibrit pazarının hem de yeni enerjili araç pazarının lideri konumuna taşıdı. Bu ivmeyi 2025 boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz. Markamıza olan yoğun ilgi ocak ayında da aralıksız devam etti ve sınırlı tedariğe rağmen 2 bin 750'nin üzerinde satış gerçekleştirdik. 2025 boyunca satış adetlerimizi ve hizmet ağımızı genişleterek, bu ilgiyi karşılamaya devam edeceğiz. Tedarik koşullarına bağlı olarak, yıl sonuna kadar 50 bin adetlik satış hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz."

Satış ve model sayısındaki artışa paralel olarak BYD Türkiye'nin bayi ağı ve satış sonrası hizmetlerinin de aynı hızla genişlediğini aktaran Ergun, "Şu anda Türkiye genelinde 19 farklı ilde 25 bayimiz bulunuyor. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için 2025 sonunda bayi sayımızı 50'nin üzerine çıkarmayı ve hizmet ağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.