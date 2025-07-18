BYD'nin Uzaktan Güncellemesi ile Araçlar Servise Gerek Kalmadan Güncelleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

BYD'nin Uzaktan Güncellemesi ile Araçlar Servise Gerek Kalmadan Güncelleniyor

18.07.2025 10:58
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BYD, Türkiye'de uzaktan yazılım güncellemeleri ile araç sahiplerine servise gitmeden güncelleme imkanı sunuyor.

BYD'nin Türkiye'de hizmete sunduğu "Uzaktan Yazılım Güncellemesi" (OTA-Over the Air) teknolojisi ile kullanıcılar, en yeni araç güncellemelerini yetkili servislere gitmeden gerçekleştirebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD Türkiye, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Uzaktan Yazılım Güncellemesi teknolojisiyle BYD araç sahipleri servise gitmeden, araçlarını bulundukları yerden güncelleme imkanı buluyor.

Yazılım güncellemeleri, modellerine göre farklılık göstererek kademeli olarak sunuluyor. Güvenlik, sürüş deneyimi, konfor ve multimedya gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sağlayan güncellemeler, kullanıcıların BYD'nin son teknolojilerine ulaşmalarını sağlıyor.

BYD kullanıcıları, araç güncellemelerini diledikleri zaman yetkili servislere gitmeden, kendileri gerçekleştirirken, araç park halindeyken ve şarj seviyesi yüzde 20'nin üzerindeyken güvenli koşullarda yapılabilen uzaktan güncelleme işlemleri, aracın multimedya ekranından takip edilebiliyor.

Yazılım güncellemeleriyle BYD araçlarında üç kademeli iç uyarı sesi ve hırsızlık riskine karşı geliştirilen "Sürüş İçin Şifre" fonksiyonu gibi güvenlik özellikleri devreye alındı.

Araç içi eğlence sistemine yönelik yazılım güncellemeleri kapsamında YouTube, Zoom, Calm Radio ve BYD Arcade uygulamaları BYD Store'a eklendi.

Altı oyunu destekleyen BYD Arcade platformuyla eğlence seçenekleri artırılırken, performans puanlama özelliğiyle güncellenen karaoke uygulaması da SEAL U DM-i, SEAL U EV ve DOLPHIN modellerinde kullanılabiliyor. Karaoke sistemi, BYD'nin yeni gri mikrofonuyla uyumlu çalışıyor.

Yazılım güncellemesiyle planlanmış şarj fonksiyonu da optimize edildi. 4x4 modellerde sunulan iTAC (Akıllı Tork Uyarlama Kontrolü) sistemi, sürüş dinamiğini geliştirirken, bluetooth üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde ses kalitesi yükseltildi.

Ayrıca dokunmatik ekranda yer alan görseller ve grafik arayüzleri daha modern ve sezgisel bir hale getirilirken, BYD Asistan ile kullanıcı etkileşimi de geliştirildi. Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu optimize edilirken, ayrıca BYD modellerinin kış koşullarında klima ve buğu çözme performansı artırıldı.

Güncellemeyle Sürücü Destek Sistemleri'nde önemli geliştirmeler yapıldı

Güncellemeyle BYD araçlarının Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri'nde (ADAS) önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yeni yazılım sayesinde, Trafik İşareti Tanıma Sistemi farklı senaryolarda daha doğru ve etkin çalışacak şekilde geliştirildi.

Ön Çapraz Trafik Frenleme Sistemi (FCTB), özellikle döner kavşak gibi karmaşık yol senaryolarında daha verimli çalışacak şekilde optimize edildi. Düzenleme sayesinde sürüş deneyimi daha yumuşak ve konforlu hale getirildi. Ayrıca, Çocuk Varlık Tespiti (CPD) Sistemi'nin performansı artırılarak her koşulda daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlandı.

Çevre dostu çözümler ve inovasyon odağında daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmayı hedefleyen BYD, 120 binden fazla AR-GE mühendisiyle 11 farklı araştırma enstitüsünde her gün ortalama 45 patent başvurusu gerçekleştirdi.

BYD'nin şubat ayında kullanıma sunduğu mobil uygulama sayesinde, araç sahipleri yenilikçi teknolojilerle tanışmayı daha kolay ve hızlı bir şekilde deneyimliyor. BYD Türkiye, "Teknoloji Hayatın Tam Merkezinde" yaklaşımıyla kullanıcıların hayatını her geçen gün daha konforlu ve güvenli hale getirmeye odaklanıyor.???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Yazılım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD'nin Uzaktan Güncellemesi ile Araçlar Servise Gerek Kalmadan Güncelleniyor - Son Dakika

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