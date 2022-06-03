Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı

03.06.2022 18:47
Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı

Rusya-Ukrayna savaş gıda krizini de beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en az gelişmiş üçüncü ülkesi konumundaki Orta Afrika ülkesi Çad, gıda arzında yaşan dengesizlikler nedeniyle acil durum ilan etti. Çad hükümeti tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ekonomiden, gıdaya kadar birçok sektörü etkiledi. Dünyayı bekleyen gıda krizi konusunda uyarılar yapılırken Çad'da acil durum ilan edilmesine ilişkin kararname yayınlandı.

ULUSLARARASI ORTAKLARA YARDIM ÇAĞRISI

İktidardaki Askeri Konsey Başkanı Muhammed İdris Debi İtno imzasını taşıyan kararnamede, gıda yardımı da dahil insani yardım sağlanmazsa bunun artan nüfus için oluşturacağı tehlikeden bahsedildi. Çad hükümeti, acil durum ilan edildiğini belirterek, tüm ulusal aktörler ve uluslararası ortaklara yardım çağrısı yaptı.

BM'DEN KITLIK VE ZORUNLU GÖÇ UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması krize neden oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Ukrayna'da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

TONLARCA TAHIL LİMANLARDA KALDI

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus tahıllarının da sevkiyatı gerçekleşemiyor. Özellikle buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu iki ülkeden karşılayan Afrika ülkelerinde kıtlık yaşanmasından korkuluyor.

BM, geçen seneki raporlarında nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan 5,5 milyon Çadlının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Çad, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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