Ev ve çadır fiyatları uçmuştu! Deprem fırsatçıları şimdi yandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ev ve çadır fiyatları uçmuştu! Deprem fırsatçıları şimdi yandı

Ev ve çadır fiyatları uçmuştu! Deprem fırsatçıları şimdi yandı

İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından fırsatçılar devreye girdi. Daha depremin ardından dakikalar geçmişken konut, çadır ve nakliye fiyatlarına fahiş zam yapıldı. Fahiş fiyatların tek tek tespit edildiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan fırsatçılığa göz yumulmayacağını vurguladı.

25.04.2025 12:24
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşların farklı şehirlere akın etmesi, o bölgelerdeki konut ve kira fiyatlarını tırmandırırken, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, deprem sonrası emlak sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki gösterdi.

FAHİŞ FİYAT ANKARA'YA BİLE SIÇRAMIŞ

Depremin ardından Ankara'da kira ve satış fiyatlarında yüzde 8 ila yüzde 10'luk yükseliş yaşandığını belirten Akçam, ev fiyatlarının yükselmesini 'fırsatçılık' olarak nitelendirdi. Akçam, "Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın" çağrısında bulundu. Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yapan Akçam, "Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara'da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzdü" dedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberinde ev sahiplerine seslenen Akçam, "İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. TEDB Başkanı Akçam, Ticaret Bakanlığı'nın deprem sonrası emlak sektöründe oluşabilecek haksızlıkları engellemek adına yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak, TEDB ve ATEM olarak haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

FIRSATÇILARA KARŞI İDARİ YAPTIRIM GELİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise bakanlık olarak deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlar aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip ettiklerini ve vatandaşların mağduriyetine sebep olacak uygulamaları engellemek maksadıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Gürcan, "Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

ÇADIR VE DEPREM ÇANTASI FİYATLARI TAVAN YAPTI

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, vatandaşlar deprem çantası ve çadırlara yöneldi. e-Ticaret platformlarında bu ürünlerin satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, satıcıların "fırsatçılık" yaptığı görüldü. Deprem öncesi 373 liradan satışta olan bir acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından 465 liraya çıktı. Benzer şekilde, 219 liraya satılan bir ilk yardım setinin 389,50 liradan alıcı bulduğu görüldü. Çadır fiyatlarındaki değişim de dikkat çekici boyutlara ulaştı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu belirtilen bir çadır, deprem öncesi 8 bin 711 liraya satılırken, aynı ürünün fiyatı 9 bin 480 liraya kadar yükseldi.

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İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Deprem, Güncel, Yaşam, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev ve çadır fiyatları uçmuştu! Deprem fırsatçıları şimdi yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur Kurum:
    İşleri güçleri çıkıp demeç vermek. Bi bok yaptıkları yok.Emlakjete gir fiyat değişimi butonuna tıkla bak. Millet nasıl fiyat arttırıyor.Böyle bir çalışma olsa adamlar kafasına göre mütemadiyen fiyat artışı yapar mı 17 0 Yanıtla
  • 423881:
    neye müdahale ettinizde buna edeceksiniz sadece izliyorsunuz 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu sektörler hep chp lilerde 3 3 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    Elinden geleni ardına koymasaydın başkanım bunların tepelerine tepelerine çık bu kadar fırsatçı insanlar olmaz bunlara yaz cezaları 17 milyon 50 milyon kes cezaları hiç affetme insanı mağdurken çadır fiyatlarına bu kadar fiyat konulmaz bu fırsatçılık dolandırıcılıktır 4 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yok hükumet,yok başkan,yok bakan....herşey senin elinde.koşa koşa gidip alırsan adam da zammını yapar.bu herşeyde geçerli.bu sene kayısı fıstık fiyatları daha şimdidek iki katına çıktı.koşun alın ölürsünüz yemeseniz. 1 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bizim halk depremden daha tehlikeli 1 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Fırsatçılara söylüyorum bir gün sizin de başınıza gelebilir insanların çaresizliği ile dalga geçmeyin 0 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    birde icraat görsek 0 0 Yanıtla
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