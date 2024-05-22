Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Trabzon'un en önemli kış turizm yatırımlarından biri olması düşünülen ve yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu himayesinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Trabzon'un ve bölgenin en önemli katma değeri olan turizm alanında önemli bir sıçrama tahtası olarak görülen Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için yol haritası, Ankara'da yapılan toplantıda belirlendi. Bölge turizmini dört mevsime yayacak proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu himayesinde gerçekleştirilen toplantıya; projenin fikir babası ve devlet eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Üyesi Samet Canbakkal, Şehir Plancısı Turan Barlas, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nehir Varol ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı katıldı.

Toplantı sonunda belirlenen yol haritasına göre, Trabzon Valiliği, Gümüşhane Valiliği ve diğer kurumlarla yapılacak istişare ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gümüşhane İl Özel İdaresi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, DOKA ve DOKAP ortaklığında Çakırgöl Turizm Merkezi Yönetim A.Ş. adında bir konsorsiyum kurulması için görüşme yapılarak işlemlere başlanacak. Bu çalışmanın ardından Çakırgöl Turizm Merkezi alanının yasal işlemleri tamamlanacak. Alanın, kurulacak şirkete Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tahsisi için başvuru yapılacak. Tüm altyapı projelerinin hazırlanmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başlanacak. Bütün işlemlerin ise Temmuz ayında yapılacak alan ziyaret ile değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Çakırgöl Turizm Merkezi Projesi için kararlı bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak ve bölgeye katma değer sağlamak amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi'ni hayata geçirmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Projenin adımlarını belirledik ve önümüzdeki süreçte atılacak adımları detaylandırdık. Temmuz ayında yapılacak olan alan ziyareti ile birlikte projenin hayata geçirilmesi için icra edilen işlemleri değerlendireceğiz. Proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın dört mevsimi boyunca turizm imkanları sunarak bölge ekonomisine canlılık katacak. Bu proje, bölge halkına ve ülkemizin turizm sektörüne uzun vadeli faydalar sağlayacak önemli bir adımdır. Projenin fikir babası olan ve sürecin başından beri takip ve önemli çalışmalar gerçekleştiren devlet eski Bakanımız Sayın Faruk Nafiz Özak'a, projeye yeni dönemde himayesi ile destek veren Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a, tüm milletvekillerimize ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON