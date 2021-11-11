Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Erk İnşaat verdi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, 9 milyon 370 bin lira ile en yüksek teklifi Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının daha önce yaptığı duyuruda, söz konusu ihale için 7 şirketin teklif sahibi olduğu kaydedilmişti.

Buna göre, EÜAŞ adına kayıtlı Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 9 milyon 370 bin lira ile Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ sundu.

Kurulu gücü 2,2 megavat, yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 12 milyon kilovatsaat olan santral, Denizli'de bulunuyor.