Merakla bekleniyordu! EYT'de 1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanlara kapılar kapandı

Emeklilikte yaşa takılanlarda heyecan devam ediyor. Aralık ayında Meclis'ten çıkması beklenen EYT düzenlemesi ilk etapta 1 buçuk milyon insanı ilgilendiren sonrasında ise 5 milyon insanı kapsayacak.

Emeklilikte Yaşa Takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış vatandaşların merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor. Bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan çalışmalarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." dedi.

TBMM'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT düzenlemesine ilişkin merak edilenleri anlattı. Bilgin, EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini söyledi. 1,5 milyon kişinin bu kapsama gireceğini açıklayan Bilgin, HDP'li Garo Paylan'ın "1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanları başlangıç tarihi olarak sayacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"STAJYERLER ÇALIŞAN DEĞİL, ÖĞRENCİDİR"

Paylan'ın sorusunu yazılı bir şekilde aydınlatan Bakan Bilgin, "Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler" dedi.

"İŞE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ KANUNEN İMKANSIZ"

Bilgin, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır" dedi.