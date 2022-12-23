Vedat Bilgin merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı? - Son Dakika
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Vedat Bilgin merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

23.12.2022 23:27

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtladı. Milyonların heyecanla beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, teknik çalışmalarının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından bu ay sonunda veya en geç Ocak ayının ilk haftasında düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin EYT'de yaş sınırı olup olmayacağına dair soruya da yanıt verdi.

"1999'DAN SONRA İŞE GİRENLERİ KAPSAMIYOR"

EYT'nin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanları kapsadığını belirten Bakan Bilgin, "Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Bir kaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz." dedi.

"EYT'DE YAŞ SINIRI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA BELLİ OLACAK"

Yaş sınırıyla ilgili de konuşan Bilgin, " Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var diyor. Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden bizbirleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma.Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SON DURUMU 26 ARALIK'TA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM"

Bilgin sözlerine şöyle devam etti: "Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer."

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TBMM, AK Parti'nin önerisiyle tatile girdi, 2 milyona yakın vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yeni yıla bırakıldı TBMM, AK Parti'nin önerisiyle tatile girdi, 2 milyona yakın vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi yeni yıla bırakıldı

Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vedat Bilgin merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Bilgin merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı? - Son Dakika
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