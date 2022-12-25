Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Gazetecilerin "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak" dedi.
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25.12.2022 20:37:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den canlı yayında "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna yanıt: İhtimal dahilindedir - Son Dakika