Ayvacık Şenköy'de "Antep Fıstığı Hasat Şenliği" yapıldı - Son Dakika
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Ayvacık Şenköy'de "Antep Fıstığı Hasat Şenliği" yapıldı

06.09.2022 09:44
Ayvacık Şenköy'de "Antep Fıstığı Hasat Şenliği" yapıldı

Çanakkale'de Antep fıstığı üretiminin yüzde 95'inin karşılandığı Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hasat şenliği düzenlendi.

Çanakkale'de Antep fıstığı üretiminin yüzde 95'inin karşılandığı Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hasat şenliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen program, dua edilmesi ve fıstıkların toplanmasıyla başladı. Daha sonra köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, çalışmaları sonucu il genelinde tarım alanında 2006-2021 yıllarında 3 bin 662 projeye toplam 152 milyon hibe ödemesinin gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl ödenen destekleme miktarının 309 milyon 13 bin 136 lira olduğunu bildiren İskenderoğlu, "Kıymetli Grup Başkanvekilim Bülent Turan ile beraber bilin ki yatırımcımıza her zaman destek olamaya devam edeceğiz. Bir omuzsa o omuz bizden. Her zaman yatırımcımızın, üreticimizin, çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin, emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ise bu köyde 8 yıl önce çitlembik ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıldığını hatırlattı.

Yıllar içinde 200 bin göz aşı yaptıklarını, her bir ağaca 3 aşı olduğu düşünülürse yaklaşık 70 bin ağacın aşılandığını aktaran Karadağ, "Bunun yanında belki bunun 2-3 katı aşılanması gereken ağaç olduğunu biliyoruz. Bundan 20 yıl önce Şapköy köyümüzün fıstık üretimi 500-600 kilogram civarındaydı ama şu anda bu köyümüzde Antep fıstığı üretimi 40 tonu buluyor. Geçen yıl 25 ton üretim vardı, bu yıl ise bu 40 tona çıktı. Ciddi bir rakamı yakaladık." diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında, müzik dinletisi ve Ayvacık Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi izlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve protokol üyeleri tarafından "En Kaliteli Antep Fıstığı Üretimi Yarışması"nda dereceye giren üreticilere ödülleri ile fıstık yetiştiriciliği eğitimine katılanlara katılım belgesi ve sertifikaları verildi.

Konuklara hasat edilen Antep fıstığı ikramının ardından tarım sigortalarının önemi ve fıstık yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme ile Antep Fıstığı Hasat Şenliği sona erdi.

Programa, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvacık Şenköy'de 'Antep Fıstığı Hasat Şenliği' yapıldı - Son Dakika

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