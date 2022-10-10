Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

10.10.2022 10:22
Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haber: Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,80HTS
BuğdayKg6,30HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,30HTS
Pirinç (luna)Kg18,32HTS
Pirinç (osmancık)Kg23,00HTS
Pirinç (baldo)Kg23,00HTS
Pirinç (cameo)Kg11,68HTS
Pirinç kepeğiKg4,90HTS
KanolaKg11,73HTS
Zeytinyağı (ham)Kg54,24HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,29HTS
Petek balKg96,38MTS
Süzme balKg70,71MTS
Buğday (cumhuriyet)Kg???????9,05MTS
İnek sütüLitre7,41MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale haber... Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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