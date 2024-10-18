Ekonomi

Çanakkale kahvaltısının markalaştırılması çalışmaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün girişimleriyle toplantı düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Ticaret Borsası ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliğinde organize edilen "Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor" konulu toplantı, Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, toplantıda, turizmde markalaşma ve kentteki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin turizme katkısını artırmak içign Çanakkale kahvaltısının markalaşma sürecinde yapılması gereken çalışmaları anlattı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik de oda olarak Çanakkale gastronomisine yönelik yaptıkları proje ve çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz ise Çanakkale'nin tarihten kültüre, gastronomiden doğaya kadar her alanda büyük potansiyele sahip bir şehir olduğunu vurguladı.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Özlem Eryiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, ÇATOD Başkanı Koray Özcan, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, ÇTB Genel Sekreteri Sevcan Elver, gastronomi derneklerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.