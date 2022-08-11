Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

11.08.2022 10:38
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (yemlik)Kg7,11HTS
BarbunyaKg39,00HTS
YumurtaAdet1,80HTS
Zeytin (yeşil)Kg40,00HTS
Pul biberKg50,00HTS
KekikKg45,00HTS
Kuru naneKg75,00HTS
Kuzu göbeği mantarıKg65,69MTS
Süzme balKg32,51MTS
KanolaKg???????12,22MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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