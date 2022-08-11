Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|7,11
|HTS
|Barbunya
|Kg
|39,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,80
|HTS
|Zeytin (yeşil)
|Kg
|40,00
|HTS
|Pul biber
|Kg
|50,00
|HTS
|Kekik
|Kg
|45,00
|HTS
|Kuru nane
|Kg
|75,00
|HTS
|Kuzu göbeği mantarı
|Kg
|65,69
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|32,51
|MTS
|Kanola
|Kg
|???????12,22
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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