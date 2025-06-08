Çandarlı'da Bungalov Turizmi İle Doğaya Yolculuk - Son Dakika
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Ekonomi

Çandarlı'da Bungalov Turizmi İle Doğaya Yolculuk

Çandarlı\'da Bungalov Turizmi İle Doğaya Yolculuk
08.06.2025 09:38
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İznik'in Çandarlı Mahallesi, bungalov tesisiyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinin Samanlı Dağları'nda yer alan kırsal Çandarlı Mahallesi, Karadeniz'i andıran doğasıyla en çok İstanbullulardan ilgi görüyor.

Bir Gürcü köyü olan Çandarlı'da yaşayanlar yıllarca tarım ve hayvancılıktan, orman ürünlerinden geçimini sağladı. Birkaç yıl önce kurulan ilk bungalov turizm tesisiyle ise adeta bölgenin hayatı değişti. Şimdilerde 5 turizm tesisin bulunduğu Çandırlı, doğasıyla, manzarasıyla, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ye yakınlığıyla dinlenmek, şehirden gürültüden uzak kuş sesleri altında stres atmak isteyenlerden ilgi görüyor. Çandarlı Mahallesi'nin eski muhtarı, çiftçi ve turizmci Ahmet Turan, kırsal alanlara faydalı olmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiğini belirterek, turizme dayalı yatırımının da bunlardan iri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 900 rakımdaki Çandarlı'ya, Samanlı Dağları'nın içine bungalov tipi turizm tesisi kurduklarını anlatan Turan, "TKDK'ya başvurduk. Dosyalarımız, başvurumuz onaylandı ve destek aldık" dedi.

Doğayla iç içe tesislerine ilk etapta 15 bungalov yaptıklarını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Odaların, evlerin 11'i 2 kişilik, yatak odası oturma grubu banyo tuvaleti var. 4'ü dubleks üstte yatak odası bulunuyor alt kısmı daha geniş. Daha sonra kendi imkanlarımızla 4 taş ev yaptık. Bungalovların üzerine güneş enerji sistemi kurduk. Kendi enerjimizi karşılıyoruz fazlasını sisteme satıyoruz. Restoranımızda kahvaltı ve diğer öğünler mevcut. Kızartmasından, tatlısına, çikolatasından yaban mersini reçeline kadar bol çeşitli kahvaltımız var. Gürcü köyü olduğumuz için kahvaltıda ve yemekte genellikle bölgeden edindiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Gürcü yemekleriyle kahvaltı hizmetimiz de oluyor."

Turan, İznik'e 25, Kocaeli'ye 30 kilometre uzaklıkta olduklarını ve en çok ziyaretçinin  İstanbul'dan geldiğini belirterek, "İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktayız. Bursa'ya aynı mesafedeyiz. İki büyük kentin tam ortasında, Samanlı Dağları'nın içindeyiz" ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra bölgede 4 kişinin daha benzer yatırımı yaptığını aktaran Turan, "Mahallede tarım ve hayvancılık dışında gelir yoktu. Biz bölgeye önemli bir katkı sunmuş olduk. Buraya gelenler stresten, gürültüden, sıcaktan, nemden uzakta temiz havayla iç içe zaman geçiriyor, dinleniyor. İsteyen İznik Gölü kıyısına iniyor, geziyor. Doğa yürüyüşü için ideal bir doğamız var Birçok kişi Karadeniz'e benzetiyor, yeşilliğimizle, ormanımızla gelen hayran kalıyor bir daha geliyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çandarlı'da Bungalov Turizmi İle Doğaya Yolculuk - Son Dakika

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