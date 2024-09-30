CANiK SAHA EXPO\'da Yer Alacak

Ekonomi

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlar ile ortaya çıkardığı çözümlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtacak.

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) önemli bir uluslararası buluşma gerçekleştirecek. Türk savunma sanayisinin öncülerinden CANiK ve bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS, SAHA Expo'da güçlü bir katılım gösterecek. Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptıkları yatırımlar ile ortaya çıkan ürünleri ile fuarda boy gösterecek.

2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre topu, geçen hafta Birleşik Krallık'taki DVD 2024 fuarındaki başarısının ardından SAHA EXPO'da da dost ve müttefik ülkelerin dikkatine sunulacak. Düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu top, modern orduların gözdesi haline geldi. Ayrıca UNIROBOTICS tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) fuarda canlı kullanım imkanı ile son kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

"Tüm gücümüzle SAHA'ya çıkmaya hazırız"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, SAHA Expo'nun her geçen yıl katılımcı sayısını ve iş hacmini artırarak, savunma sanayi için büyük bir iş geliştirme platformu haline geldiğini vurguladı. Türk savunma sanayisinin bu fuar sayesinde uluslararası arenada daha güçlü iş birlikleri ve ticaret imkanlarına ulaştığına işaret eden Aral, "CANiK ve SYS Grup olarak, savunma sanayisinde teknoloji ve inovasyonun öncüsü olma vizyonumuzu SAHA EXPO 2024'te bir kez daha sergilemekten gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık'taki DVD fuarında büyük ilgi gören VENOM LR orta kalibre topumuzu, UNIROBOTICS'in geliştirdiği UKSS ürünlerimizi, savunma teknolojilerinde yenilikçi çözümlerimizi bu kez ülkemizde sergiliyor olmanın gururunu yaşayacağız. Bu fuar, sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda güçlü iş birlikleri ve yeni ortaklıklar kurmak için büyük bir fırsat sunuyor. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bu fuarda yer almak ve ülkemizin bu alandaki güçlü imajına katkıda bulunmak için grup olarak güçlü bir hazırlık yaptık. Fuar öncesinde yürüttüğümüz hazırlıklar oldukça yoğun ve verimli bir fuar geçireceğimizi gösteriyor. SYS Grup olarak tüm gücümüzle SAHA'ya çıkmaya hazırız" dedi. - SAMSUN