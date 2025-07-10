Çankaya'da Taşınmaz İhalesinde Rekor Teklif

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesi için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi, 15 milyar 700 milyon lirayla Conspragma İnşaat AŞ verdi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde yer alan 176 bin 83,55 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, EN-EZ İnş. San. ve Tic. AŞ-SRL İnş. Taah. Turz. Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı Ortak Girişim Grubu, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Conspragma İnşaat AŞ, Faras Çayyolu Ortak Girişim Grubu, GES Ortak Girişim Grubu, Ufuk Mülk ve Ortakları-Fema Ortak Girişim Grubu, Paraf Taahhüt İnşaat Ticaret AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, Özerka Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ, Sınırlı Sorumlu Vadi Ankara Konut Yapı Kooperatifi, SMS-ANGİM Ortak Girişim Grubu, Espaarna Ortak Girişimi Grubu, Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret AŞ olmak üzere 13 istekli katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 12 milyar lira olurken, elemeli turlar sonrası açık artırmaya geçildi. Açık artırmada, "başlangıç fiyatı" 15 milyar lira, artırma aralığı ise 50 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 15 milyar 700 milyon lirayla Conspragma İnşaat AŞ'den geldi.