Çankırı'da İhracat ve İthalat Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çankırı'da İhracat ve İthalat Düştü

Çankırı\'da İhracat ve İthalat Düştü

Çankırı'da Ağustos ayında ihracat %15,4, ithalat %15,6 azaldı. İhracatta öncülük lastik imalatında.

30.09.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 15,4, ithalat ise yüzde 15,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 36 milyon 563 bin dolar oldu. Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azaldı. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 297,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 26 milyon 679 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 5 milyon 257 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 25 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Ağustos ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 44 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında Çankırı'dan 83 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 10 milyon 522 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 769 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 802 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Ağustos ayındaki ithalatı ise 12 milyon 274 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azaldı. İthalat, 58 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 4 milyon 143 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 36 bin dolar "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 1 milyon 987 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ağustos ayında 35 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 121 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 473 bin dolar ile Kotdivuar, üçüncü sırada 1 milyon 217 bin dolar ile Çin takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da İhracat ve İthalat Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da İhracat ve İthalat Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement