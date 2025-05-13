Cari İşlemler Açığı 2025'te Yükseliş Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cari İşlemler Açığı 2025'te Yükseliş Bekliyor

Cari İşlemler Açığı 2025\'te Yükseliş Bekliyor

Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının 2025'te artacağını ancak GSYH içindeki payının düşeceğini açıkladı.

13.05.2025 13:10
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte, GSYH (gayrisafi yurt içi hasıla) içindeki payı tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmenin, mal ve hizmetler ihracatındaki artışların etkisiyle mart ayında devam ettiğini kaydetti. Aylık cari işlemler açığının yüzde 1 gerileme ile 4 milyar 87 milyon dolar olduğunu aktaran Bolat, yıllık cari işlemler açığının da 12,6 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

Küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarında artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, cari işlemler açığında düşüş gerçekleştiğini kaydeden Bolat, "2024 yılı Mart ayında 26,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı Mart ayında 12,6 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi 2025 yılı Mart ayında 1,5 milyar dolar ile fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 115,9 milyar dolara yükselmiştir. Ticaret Bakanlığınca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ile yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında artarak 379,3 milyar dolara yükselmiştir. Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte, GSYH içindeki payı tarihsel ortalamanın (2002-2024 ortalaması; yüzde 3,5) altında kalmaya devam edecektir. Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdürerek, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacak ve makroekonomik istikrar güçlendirilecektir. Üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejimiz ile önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı cumhurbaşkanımızın önderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari İşlemler Açığı 2025'te Yükseliş Bekliyor - Son Dakika

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