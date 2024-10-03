CarrefourSA, Çukurova Havalimanı'nda Mağaza Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSA, Çukurova Havalimanı'nda Mağaza Açtı

CarrefourSA, Çukurova Havalimanı\'nda Mağaza Açtı

CarrefourSA, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yeni mağazasını açarak yolculara hizmet sunacak.

03.10.2024 12:23
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeni mağazasını Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, yeni mağazasını Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açtığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Mersin'de ulusal ve uluslararası yolculara hizmet vermeye başlayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan yeni mağazasıyla CarrefourSA, havalimanı yolcularına hem günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılama imkanı hem de kaliteli ve taze ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Yapılan açıklamaya göre; 250 m2 alanda kurulan, 1200 ürünün yer aldığı geniş ürün yelpazesiyle marka, müşteri memnuniyeti odaklı yenilikçi hizmet anlayışıyla yolculuk öncesi ve sonrası ihtiyaçları karşılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sabancı Holding, CarrefourSA, Alışveriş, Çukurova, Ekonomi, Turizm, mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA, Çukurova Havalimanı'nda Mağaza Açtı - Son Dakika

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