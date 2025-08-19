Çarşamba'nın Ekonomik Potansiyeline Vurgu - Son Dakika
Çarşamba'nın Ekonomik Potansiyeline Vurgu

Çarşamba\'nın Ekonomik Potansiyeline Vurgu
19.08.2025 20:38  Güncelleme: 20:40
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, ilçenin tarım ve ticaret potansiyelini güçlendirmek ve Türkiye genelinde örnek bir ilçe haline getirmek için projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın tarım ve ticaret potansiyeline dikkat çekerek, "Amacımız ilçemizi sadece bölgemizde değil, Türkiye genelinde de örnek gösterilen bir ilçe haline getirmektir" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı makamında ziyaret etti. İlçenin geleceğine dair iş birliği mesajlarının verildiği ziyarette, projeler ve kalkınma çalışmaları üzerine istişare yapıldı.

Başkan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Çarşamba, tarım ve ticaret alanında Karadeniz'in en güçlü ilçelerinden biridir. Bizler de Borsa olarak, üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Belediye ile iş birliği içinde yürütülecek projelerin ilçemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız, Çarşamba'yı sadece bölgemizde değil, Türkiye genelinde de örnek gösterilen bir ilçe haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Hüseyin Dündar, Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için iş dünyası temsilcileriyle yapılan istişarelerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çarşamba'yı ortak akılla yönetmeye ve geleceğe taşımaya kararlıyız. Ticaret Borsamızın desteği ve katkısı bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ziyarette Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Onur Bahattin Yılmaz ile Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'nın Ekonomik Potansiyeline Vurgu - Son Dakika

19:53
SON DAKİKA: Çarşamba'nın Ekonomik Potansiyeline Vurgu - Son Dakika
