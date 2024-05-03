Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'da sanayinin, tarımın ve istihdamın gelişmesi için oluşturulan sanayi bölgelerinin önemini vurguladı. Yılmaz, bir firmanın yönetim kurulu başkanını ziyaret ederek tebriklerini iletti ve sanayicilerin sıkıntılarını ilgili mercilere aktarmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyarette, fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve bölgenin ihracat hacmi üzerine istişarelerde bulunuldu.

03.05.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'da sanayinin, tarımın ve istihdamın gelişmesi için oluşturulan sanayi bölgelerinin önemini çok iyi okumaları gerektiğini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB Meclisi, bir firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) yatırım yapan ilk firmalardan biri olan Öztürk'e tebriklerini sunan Başkan Yılmaz, "Çarşamba ve Samsun'un firmalarının kendi sektörlerinde öncü olmasından hep birlikte kıvanç duyuyoruz. Çarşamba'da sanayinin, tarımın ve istihdamın gelişmesi için oluşturulan sanayi bölgelerimizin önemini çok iyi okumamız gerekiyor. Borsa olarak sanayicilerimizin sıkıntılarını ilgili mercilere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba'da OSB'de üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Ahmet Öztürk ise "Fabrikamızda çalışan sayımızı 80'e ulaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de fabrikalarımızı daha çok çalıştırmamız, daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Meslek okullarımızda daha çok kalifiye elemen yetişmeli" diye konuştu.

Yılmaz ile bölgenin ihracat hacmine ilişkin çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Öztürk, borsa meclis üyelerine fabrikada yürütülen çalışmaları aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Yılmaz ve meclisine teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca firmanın genel müdürü İbrahim Öztürk, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Onur Bahattin Yılmaz, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, İş İnsanı Hayri Erdönmez ve Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kazım Yılmaz, Çarşamba, İhracat, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement