Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Sanayi bölgelerinin önemi çok büyük

Ekonomi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'da sanayinin, tarımın ve istihdamın gelişmesi için oluşturulan sanayi bölgelerinin önemini çok iyi okumaları gerektiğini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB Meclisi, bir firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) yatırım yapan ilk firmalardan biri olan Öztürk'e tebriklerini sunan Başkan Yılmaz, "Çarşamba ve Samsun'un firmalarının kendi sektörlerinde öncü olmasından hep birlikte kıvanç duyuyoruz. Çarşamba'da sanayinin, tarımın ve istihdamın gelişmesi için oluşturulan sanayi bölgelerimizin önemini çok iyi okumamız gerekiyor. Borsa olarak sanayicilerimizin sıkıntılarını ilgili mercilere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba'da OSB'de üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Ahmet Öztürk ise "Fabrikamızda çalışan sayımızı 80'e ulaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de fabrikalarımızı daha çok çalıştırmamız, daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Meslek okullarımızda daha çok kalifiye elemen yetişmeli" diye konuştu.

Yılmaz ile bölgenin ihracat hacmine ilişkin çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Öztürk, borsa meclis üyelerine fabrikada yürütülen çalışmaları aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Yılmaz ve meclisine teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca firmanın genel müdürü İbrahim Öztürk, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Onur Bahattin Yılmaz, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, İş İnsanı Hayri Erdönmez ve Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç hazır bulundu. - SAMSUN