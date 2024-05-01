Çarşamba ve Salıpazarı'nda Üretilen Fındık Bölgenin En Değerli Ürünü - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba ve Salıpazarı'nda Üretilen Fındık Bölgenin En Değerli Ürünü

Çarşamba ve Salıpazarı\'nda Üretilen Fındık Bölgenin En Değerli Ürünü

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba ve Salıpazarı'nda üretilen fındığın bölgedeki katma değeri en yüksek olan ürün olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

01.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:08
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Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba ve Salıpazarı'nda üretilen fındığın bölgedeki katma değeri en yüksek olan ürün olduğunu söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yönetim ve meclis kurulu üyeleri, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti. Karaca'ya gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası'nın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çarşamba ve Salıpazarı'nda üretilen fındığın bölgeye en çok katma değer sağlayan ürünü olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Belediye ile tarımsal işbirlikleri içerisinde çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinin ortak gündem maddelerinin konu edildiği ziyarette Başkan Karaca, Samsun ekonomisinde Çarşamba'nın önemli rol aldığını vurgulayarak, Salıpazarı ve Çarşamba için yapılacak ekonomik yatırımların ovanın verimli arazilerini değerlendirmek için büyük bir fırsat oluşturacağını işaret etti. Belediye'nin yeni dönemde gerçekleştireceği etkinliklere borsa yönetimini de davet eden Karaca, Başkan Yılmaz'a yapılabilecek işbirliklerine her zaman açık olduklarını söyledi.

Ziyarete, ayrıca Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık ve Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti.

Refaettin Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise, misafirperverliklerinden dolayı Karaca'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba ve Salıpazarı'nda Üretilen Fındık Bölgenin En Değerli Ürünü - Son Dakika

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