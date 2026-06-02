Çay Hasadında Ara Verin Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çay Hasadında Ara Verin Çağrısı

02.06.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan, yoğunluğu azaltmak için üreticilere kısa süreli hasada ara vermesi gerektiğini belirtti.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaş çay sezonunda oluşan yoğunluğun azaltılması ve ürünün değerinde satılabilmesi için üreticilere kısa süreli hasada ara vermeleri çağrısında bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle hasadın hız kazandığını, bunun da günlük işleme kapasitesinin üzerinde ürün toplanmasına neden olduğunu belirtti.

Bu durumun ÇAYKUR alım noktalarında ve özel sektör fabrikalarında ciddi yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Arslan, üreticilerin kısa süreli de olsa hasada ara vermesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin kontrollü yönetilmemesi halinde çayın taban fiyatın altında alınabileceği uyarısında bulunan Arslan, çayın en iyi saklanma şeklinin dalında bekletilmesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çay Hasadında Ara Verin Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:39:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Çay Hasadında Ara Verin Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.