Çay İhracatından 22 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
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Ekonomi

Çay İhracatından 22 Milyon Dolar Gelir

Türkiye, 11 ayda 122 ülkeye çay ihraç ederek 22.26 milyon dolar kazanç sağladı.

10.12.2024 16:49
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Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 22 milyon 260 bin 69 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, 11 ayda 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 4 bin 486 ton çay ihracatından 22 milyon 260 bin 69 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 7 milyon 321 bin 473 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti.

Turgut, Belçika'yı 3 milyon 798 bin 849 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 806 bin 626 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktardı.

Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 2 bin 784 ton karşılığı 9 milyon 711 bin 16 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının miktarda yüzde 62'sini Rize sırtlamış oldu." diye konuştu.

Turgut, ihracat potansiyelinin yanında ülke çeşitliliğini artırmak için de gayret ettiklerine dikkati çekerek, bu kapsamda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Turgut, "İhracat potansiyelimizin yeni yılla daha da artacağına, 2025'e çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çay İhracatından 22 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika

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