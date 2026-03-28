Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi İki Kat Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi İki Kat Arttı

28.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekerek Barajı'nda doluluk oranı geçen yıla göre iki kat artarak yüzde 42,7'ye ulaştı.

Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da 66 bin hektardan fazla tarım arazisini sulayan, balıkçıların geçim kaynağı Çekerek Sürayyabey Barajı'nda doluluk geçen yıla göre 2 kat arttı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki barajda, geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 20,6'ya düşen doluluk, son yağışlarla yüzde 42,7'e yükseldi.

Yıllık ortalama 51 gigavatsaat elektrik üreten ve 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda yağışlı geçen kış mevsiminin ardından artan su seviyesi, çiftçilerin yanı sıra bölgedeki balıkçıları da mutlu etti.

Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle barajda doluluğun geçen yıl yüzde 20'ye kadar düştüğünü anımsatan Kayhan, bu yıl ciddi artışın yaşanmasına rağmen suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Balık üretimi açısından su seviyesinin önemli olduğunu ifade eden Kayhan, su seviyesinin düşmesinin ardından balık kafeslerinin birkaç kez yer değiştirdiğini, balıkçıların şu anda normal faaliyetlerine yeniden başladığını dile getirdi.

Kayhan, mevcut durumun iyiye gittiğini vurgulayarak, "İnşallah su bereketli olur. Çiftçimiz için iyi olacağını tahmin ediyorum. Allah çiftçimize bol ürünler versin. Suyumuzdan şu anda memnunuz ama tasarruflu kullanımda da yarar var. Suyumuz sadece Çekerek'te değil Tokat, Amasya ve Çorum'da da ciddi anlamda arazi sulamaktadır. Bundan dolayı da önemi daha fazla artıyor." dedi.

"Daha fazla balık, daha fazla üreme olacak"

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise önceki yıllarda kuraklık nedeniyle barajda balık ölümleri yaşandığını anımsattı.

Barajın önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kıyıdan geriye çekildiğine dikkati çeken Uslu, bu yılki yağışların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yağışların çiftçiler ve balıkçıları sevindirdiğini aktaran Uslu, "Su seviyesi yükselince otlar ve çöpler su altında kaldı. Balıklar da çürüyen otlar, çöpler ve söğütlerden oluşan bu ortamdan besleniyor. Bu durum balıklar için oldukça faydalı oluyor. Daha fazla balık, daha fazla üreme olacak. Güzel yağış aldık, memnunuz." diye konuştu.

Uslu, balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerin özellikle nisan ayında gümüş balığı sezonunun başlamasıyla hareketlilik yaşayacağını dile getirdi.

Barajdaki kafeslerde üretilen balıkların Çanakkale ve Hatay'daki firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç edildiğini aktaran Uslu, bu yıl iyi bir sezon beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Balıkçılık, Ekonomi, Yozgat, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:45:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi İki Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.