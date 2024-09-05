Cem Boyner: 'Türkiye’nin Geleceği için Özgür Düşünen Gençler Gerekiyor'

Ekonomi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cem Boyner, "Geçmişimize ve geleceğimize büyük bir borcumuz var, dünyanın birinci lig ülkeleriyle aramızdaki fark giderek açılıyor, böyle olunca artık hızlı koşarak değil sıçrayarak kapatmalıyız." dedi.

TÜSİAD tarafından düzenlenen "Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak" konferansı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "İş Dünyası Gözünden Eğitimden Beklentiler" başlıklı panelde konuşan Boyner, iş dünyasının, sahip olduğu bilgiyi beceriye dönüştürebilecek yeni nesillere ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni nesillerin kendilerinden daha iyi bir seviyede olması gerektiğini söyledi.

"Geçmişimize ve geleceğimize büyük bir borcumuz var, dünyanın birinci lig ülkeleriyle aramızdaki fark giderek açılıyor, böyle olunca artık hızlı koşarak değil sıçrayarak kapatmalıyız." diyen Boyner, bunun ise özgür düşünen gençlerle olacağını vurguladı.

Bu nesillerin Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkaracağına işaret eden Boyner, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neyi var neyi yok ortaya koymalı, bizi aşmak zorundalar. Yukarıdan bakarak, onlara sadece burslar vererek, bu gençlere iyi kanatlar takmıyoruz. Bizden çok daha iyi olmazlarsa bu durum Türkiye için aşağı çekici bir sonuca dönüşebilir. Sıra dışı, sorgulayıcı, becerileriyle hayatımızı geliştirecek çocuklar gerekli. Yeni fikirler üretebilecek, öz güvenli gençlerle Türkiye üst seviyelere çıkabilir. Ezbere çok takıldık. Şimdi bize bilen değil, yapabilen lazım. Konu akıllı cevap değil, akıllı soru sorabilecek nesilleri yetiştirmeliyiz. Bilgiyi yeniliğe dönüştürebilecek özellikler katmalıyız. Bize dünyayla yarışabilecek yaratıcı fikirler üretecek sorgulayacak öz güvenli gençler gerekiyor. İş hayatında, tecrübe kriterine verilen önem, günümüzde yüzde 5 oranlarına kadar düştü. Önceki yıllarda tecrübeye verilen önem daha yüksekti. Yeni nesiller, üniversitede aldıklarını eğitimi, beceriye dönüştürmeli, bize katkı veren gelişme bu olacaktır. Yeni çözümler bulun ve kullanabilen gençlerle Türkiye başka bir seviyeye geçecektir."

Yeni nesilden ümitli olduğunu vurgulayan Boyner, "Bu ülkenin yetiştirdiği Nobel ödülü alan parlak insanlarımız var, bu çocuklar ayrık otlarıydı bizim her çocuğa ayrık otu olacak fırsatı verecek bir eğitim yaklaşımını ele almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.???????