KARDEMİR\'e Yeni İşçi Alımı Talebi

Ekonomi

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) 100 yeni işçi alımına ilişkin, "Mevcut işe alım politikasının gözden geçirilerek mülakata alınan 320 adayın herhangi bir engeli yoksa tamamını kapsayacak şekilde genişletmesini istiyoruz." dedi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüten Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, KARDEMİR'in Karabük ekonomisine sağladığı katkı ile binlerce ailenin geçimini sağladığını ve kalkınmasına öncülük ettiğini söyledi.

Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 26. Sırada olan KARDEMİR'in yıllık 2,5 milyon ton olan üretim kapasitesini 3,5 milyon tona, katma değerli çelik üretimini 2 katına, pazar payını da yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedeflediğini, bunlara bağlı olarak ta gelecek 5 yıl içerisinde 1,5 milyar doları bulacak yeni yatırım planladığını ifade etti.

Demir yolu rayı ve tekeri gibi rekabetçi ürünleri piyasaya sunarken, demir yolu taşımacılık sektörüne de adım atmayı planlayan KARDEMİR'in yeni teknolojiler doğrultusunda ürün geliştirebilmesi için yeni bir yüksek fırının daha yatırımını hayata geçireceğini belirten Şahin, "Savunma sanayisinde ki nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve buna bağlı ortaklıklar kuran KARDEMİR, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teşvikleriyle bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

KARDEMİR'in işçi açığına değinen Şahin, "Ancak mevcut işçi açığı, KARDEMİR'in bu kritik rolünü sürdürebilmesi için engel teşkil etmektedir. Eksik personel nedeniyle çalışanlara sıklıkla fazla mesai yaptırılmakta ve bu durum hem verimliliği olumsuz etkileyebilmekte hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Sadece bu yıl içinde 350 kişinin emekli olduğu, yine yıl sonuna kadar 200'den fazla işçinin daha emekli olmasının beklendiği bir ortamda, yeni iş gücüne duyulan ihtiyaç her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Şehirdeki genç nüfusun iş gücü piyasasına dahil edilmesi ve KARDEMİR'in bu konuda daha fazla istihdam sağlaması, hem Karabük'ün hem de fabrikanın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadelerine yer verdi.

"İşe alınacak kişi sayısının artırılmalı"

KARDEMİR'de başlatılan son işe alım sürecini yakından takip ettiklerinin altını da çizen Şahin, "320 adayın mülakata çağrıldığını ancak sadece 100 kişinin istihdam edileceğini biliyoruz. Öncelikle KARDEMİR'de yeni işçi alımı için gösterilen çabayı takdir etmekle birlikte, fabrikanın mevcut durumu göz önüne alındığında, işe alınacak kişi sayısının artırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla, mülakat sürecine katılan adayların sağlık, hukuki ve fiili engel gibi bir durumu yoksa tamamının işe alınması, sadece kısa vadeli iş gücü açığını kapatmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadede fabrikanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlayarak üretim kapasitesinin ve iş güvenliğinin korunmasına katkıda bulunacaktır." sözlerine yer verdi.

KARDEMİR'in bu süreçte daha fazla işçi alımı yaparak hem çalışanlarının yükünü hafifleteceğini hem de Karabük ekonomisine olumlu bir katkı sunacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"KARDEMİR yönetiminden, mevcut işe alım politikasını gözden geçirerek tüm mülakat adaylarını kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz. Bu adım, KARDEMİR'in verimliliğini artırırken, Karabük halkına da istihdam sağlama konusunda önemli bir fırsat olacaktır. Bu konudaki hassasiyetlerine güvenerek, çözüm için gereken adımların atılacağını umuyorum." - KARABÜK