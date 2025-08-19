Cengiz Holding'den Efes Restorasyonu - Son Dakika
Cengiz Holding'den Efes Restorasyonu

19.08.2025 10:37
Cengiz Holding, Yamaçevler'in restorasyonuna destek vererek kültürel mirası korumayı hedefliyor.

Cengiz Holding, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve geleceğe aktarma vizyonu kapsamında Efes Antik Kenti'nin simge yapılarından Yamaçevler'in avlu ve mutfak bölümlerinin restorasyon çalışmalarına destek sağlayacak

Holding'den yapılan açıklamaya göre, iştiraki Eti Bakır aracılığıyla bugüne kadar Çanakkale İnkaya Mağarası, Samsun İkiztepe ve Elazığ Salkaya Mozaiği kazı çalışmalarına destek veren Cengiz Holding, şimdi de Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait duvar resimleriyle öne çıkan Yamaçevler'de gerçekleştirilecek restorasyon projesine katkı sunacak.

İyonya, Roma ve Bizans medeniyetleri döneminde dini, kültürel ve ticari açıdan öne çıkan önemli bir yerleşim olan Efes'in kalbinde yer alan Yamaçevler'de bulunan duvar resimleri, sadece Küçük Asya'daki en büyük duvar resmi kompleksi olmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin sanatsal ve kültürel zenginliğini bugüne taşıyan önemli bir miras olarak öne çıkıyor.

Cengiz Holding'in desteğiyle yürütülecek projede, duvar resimlerinin koruma altına alınması için kapsamlı adımlar atılacak. Yamaçevler'de restorasyon çalışmaları kapsamında, avlu bölümünde 4 kişilik uzman ekip tarafından 12 hafta, mutfak bölümünde ise 2 kişilik ekiple 6 hafta sürecek çalışmalar yürütülecek.

İlk olarak, resimlerin ve altındaki sıva katmanlarının sağlamlaştırılması hedeflenirken, daha önce yapılmış yetersiz veya hatalı müdahaleler düzeltilerek, eserlerin özgün haline dönmesi sağlanacak. Yüzeyler kir, toz ve zararlı unsurlardan titizlikle temizlenecek, böylece mümkün olduğunca orijinal materyaller ortaya çıkarılacak. Eksik kısımlar, eserin dokusuna uygun kireç harcıyla doldurulacak ve yapılan tüm rötuş işlemleri, gelecekte geri alınabilir modern yöntemlerle gerçekleştirilecek. Tüm bu süreç, bilimsel analizler ve detaylı belgelemeyle desteklenecek.

Kaynak: AA

Cengiz holding, Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Sanat, Emlak, Miras, Son Dakika

