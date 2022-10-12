iPhone turizmi patladı! 20 bin liradan fazla kar edebilmek için diğer ülkelere giriş çıkış yapılıyor

Türkiye'de birçok üründe yurtdışı ile açılan fiyat makası, farklı yollardan tedariki artırdı. Bu ürünlerin başında Apple'ın eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri geldi. Vergi oranı ve taksit sınırı yolcu beraberinde getirilen telefon sayısında rekora yol açarken, pasaport kaydı için Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan gibi ülkelerde adeta iPhone turizmi oluştu.

KLONLANMIŞ TELEFON SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞACAK

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, klonlanmış (IMEI numarası değiştirilmiş ya da kopyalanmış) telefon sayısı da zirveyi gördü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 10 milyona yakın resmi satışa karşın bu yılın tamamında klonlanmış telefon sayısı 3,9 milyonu, yolcu beraberinin ise 500 bini aşması bekleniyor. Yeni yılda artması beklenen pasaport kayıt ücretin bu rakamı daha da yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

20 BİN TL'DEN FAZLA KAR ELDE EDİLEBİLİYOR

128 GB'lık iPhone 14 Pro Max, 43 bin 999 TL'lik bir fiyat ile Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan hesaplamaya göre, aynı cihaz ABD'den alındığında bin 99 dolara (20 bin 426 TL) denk geliyor. Kullanıcının yurtdışından getirdiği cihazı kendi pasaportuna kaydetmesi ile bu fiyata 2 bin 732 TL harç ve 117 TL Özel İletişim Vergisi ekleniyor ve fiyat 23 bin 275 TL'ye çıkıyor. Yani tüketici aynı telefonu yurtdışından alarak 20 bin TL'den fazla kar elde edebiliyor. Ancak burada 2019'da getirilen IMEI kaydı düzenlemesi dikkat çekiyor. Söz konusu düzenlemeyle başkasının pasaportuna telefon kaydetme dönemi sona ermişti. Ancak kullanıcılar bu düzenlemeyi de kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanan Yunan Adaları ve kimlik kartı ile girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelere günübirlik seyahatler ile aşmaya başladı. Bu şekilde fiyata sadece seyahat ücreti eklenmiş oldu. Bir diğer yol ise klonlama. Artık online satış sitelerinin yanı sıra cadde mağazalarında bile pasaport kaydı olmayan yurtdışı telefonlara rastlamak mümkün. Yine Türkiye fiyatının oldukça aşağısında satılan cihazlar 6 ayda bir 300 TL civarı bir ücret ile kullanılabiliyor.

"ALGILAR OLGULARIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörde algıların olguların önüne geçtiğine dikkat çekerek, cep telefonunu ithalatının cari açığı artırdığına yönelik algının da bu anlamda sektörün ülkeye katkısının önüne geçtiğine dikkat çekti. Turnacı, "Cep telefonu çoğu ülkede ithal ama gelecek açısından da stratejik öneme sahip. Bunu efektif olarak kullananlar yarının teknolojisinde söz sahibi olacak. Haliyle bu stratejik ürünün cari açığı artırdığı algısından ziyade katma değeri doğrultusunda değerlendirmek lazım. Ayrıca bahsedilen ürünün toplam ithalattaki payı da yüzde 1'in altında" dedi.

"TEFECİ FAİZİ İLE BORÇLANAN VAR"

Gelinen noktada bu algılar ile vergi, taksit sınırı gibi bir takım kararlar alındığını ve dövize bağlı olarak fiyatların da sürekli yükseldiğini belirten Turnacı, "Vergi oranları arttı, taksitler sınırlandırıldı. Derken hem ürünlerin fiyatı yükseldi hem de bunlara ulaşmak zorlaştı. Vatandaş teknolojiye ulaşmakta zorlanınca alternatif kanallara eğilim arttı. Bunların başında da klonlama gibi kayıt dışı kanallar geliyor. Tüm bu kararlara rağmen vatandaş cep telefonu almakta imtina etmiyor. Yapılan birçok araştırmaya göre insanlar cep telefonsuz kalmaktansa aç kalmayı tercih ediyor. Bu yıl 11 milyona yakın resmi satışa karşın en iyimser tahmin ile klonlamanın yüzde 35'e ulaşması (3 milyon 850 bin adet) yolcu beraberinin ise 500 bine çıkması bekleniyor. Her ikisi de rekor seviyeler" diye konuştu.