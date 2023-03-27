Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Yarından sonra fiyatlar artacak - Son Dakika
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Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Yarından sonra fiyatlar artacak

27.03.2023 09:24

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında yapılan yeni düzenleme cep telefonu almayı düşünen vatandaşların planlarını öne almasına neden olacak. Telefonlarda adet başına alınan gümrük ücretleri 200 dolardan 350 dolara artırılırken, yarından sonra geçerli olacak düzenlemeyle birlikte telefonların fiyatı en az ikiye katlanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELTİLDİ

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

YARINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, düzenleme sonrası telefonlara 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zam geliyor. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL'den düşük olmayacak.

TELEFONLARIN FİYATI EN AZ İKİYE KATLANACAK

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL'ye kadar çıkacak. Türkiye'ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.

YORUMLAR (3)
  • ahmey bulut: Ver mehteri ver Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Asgari ücret li olsun emekli olsun bu düşük maaşla bu telefonları neyle alacak Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Artsın inşallah 100 bin olur bir telefon zaten bu akıllı telefonlar çıktı çıkalı ne edep ne arkadaşlık ne dostluk nede aile ortamı kaldı Cevap Yaz 22 15 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Yarından sonra fiyatlar artacak - Son Dakika
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