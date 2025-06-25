Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül'de Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül'de Açılıyor

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül\'de Açılıyor
25.06.2025 15:05
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Ahmet Çetin, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın bölge ticaretine katkısını vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Bölge ticaretinin kalbinin attığı, 10 Eylül'de kapılarını açacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, parlayan bir yıldız" ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Mayıs 2025 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı, oy birliği ile ibra edildi.

ÇEF 2025 kayıtları devam ediyor

Gündemin 3 maddesinde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı. Burada söz alan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarının bu sene 9'uncusunu düzenleyeceğiz. Her sene bir birinden verimli şekilde geçen fuarımız, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından misafirler de ağırlayacak. Bölge ticaretinin kalbinin attığı Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, adeta parlayan bir yıldız. Siz meclis üyelerimizin de destekleri ile bu seneki fuarımızın daha üst seviyelere taşınacağına inancım tamdır. 10 Eylül'de kapılarını açacak olan ve 11-12 Eylül tarihlerinde de devam edecek fuarımızın başvuruları devam etmektedir" dedi.

AB Akdeniz Havzası Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ECO SHAPE MED projesi hakkında bilgilendirilme yapıldı. İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz havzasında daha belirgin şekilde yaşanan ısınma ve su kaynaklarındaki azalmayla mücadele odaklanan ECO SHAPE MED, iklim değişikliğine dayanıklı, yeşil ekonomi modelini oluşturmak üzere harekete geçti. Çerkezköy TSO öncülüğünde hayata geçirilecek olan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Oda faaliyetleri anlatıldı

Gündemin 5. Maddesinde ise Oda tarafından gerçekleştirilen Haziran ayı faaliyetlerinin sunumu Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümü sonrasında meclis sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül'de Açılıyor - Son Dakika

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