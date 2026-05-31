Çeşme Bayramda Doldu Taşdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Bayramda Doldu Taşdı

Çeşme Bayramda Doldu Taşdı
31.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Çeşme, yerli ve yabancı turist akınıyla doluluk oranını yüzde 95'e ulaştırdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan doluluk turizmcileri memnun etti.

Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bayramdan önce başlayan yoğunluk, bayramla birlikte arttı.

Tatili ilçede geçiren tatilciler, hem güneşli havada denize girdi hem de çevredeki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu.

"Çeşme'de sadece deniz, kum, güneş yok"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, tatilde konaklama tesislerindeki doluluk ortalamasının yüzde 75'lere çıktığını söyledi.

Yoğunluğun bayramla beraber yükseldiğini anlatan Belge, "Sadece bayramda ilk 3 güne baktığımızda yüzde 95'ler seviyesine geldi. Bu da bize güzel bir sezonun habercisi oldu. Artık sezon da başlamış sayıyoruz. Çünkü İzmir, Çeşme çok güzel bir yer. Ege'nin değil Türkiye'nin incisi. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çeşme'de sadece deniz, kum, güneş yok, gastronomi, termal, tarih var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Etkinlikler, Çeşmeli, Ekonomi, Turizm, Kültür, turist, İzmir, Çeşme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeşme Bayramda Doldu Taşdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:31:54. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme Bayramda Doldu Taşdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.