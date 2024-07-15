Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkisinde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden üç vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir."