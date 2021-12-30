Üye Girişi
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu - Son Dakika

Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu

30.12.2021 16:04
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu

Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yurt genelindeki turizm merkezleri hareketlenirken, ünlü tatil merkezi Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla yurt genelindeki turizm merkezleri hareketlenirken, ünlü tatil merkezi Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5 yıldızlı turistik oteller, yılbaşı nedeniyle son hazırlıklarını tamamladı. Oteller, yeni yıla özel çok sayıda etkinliği planlamasını yaptı. Oteller, misafirlerin keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmesi için her ayrıntıyı düşünürken, ünlü tatil merkezindeki oteller şimdiden yüzde 100 doldu.

"5 yıldızlı otellerimizde çok güzel programlarımız var"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, Çeşme'deki otellerin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sene de 5 yıldızlı otellerimizde çok güzel programlarımız var. Çeşme ve Alaçatı'daki butik otellerimizin de yılbaşını yoğun geçireceklerini tahmin ediyorum. Bizim otelimizde doluluğumuz yüzde 90'larda. Yılbaşı akşamı keyifli bir gala programı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yurt dışından yoğun misafir bekliyoruz"

2022 sezonu için yapılan erken rezervasyonların sezonun iyi gideceğinin göstergesi olduğunu ifade eden ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Buğday, "Yılbaşının hemen ertesinde de yeni sezonun hazırlıkları devam edecek. Yeni sezonda yurt dışından; Belçika, Almanya, Hollanda, Ukrayna'dan özellikle yoğun misafir bekliyoruz. Umudumuz, 2022'nin geçen yıllardan daha iyi olması. İzmir'e direkt uçuşların artması da bunda etken olacak. İç pazarda zaten yoğun geçen turizmi, yeni sezonda dış turizmle de yoğun bir şekilde taçlandırmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ünlü tatil merkezinde sokak konserleri de yapılacak

Öte yandan yılbaşı gecesi kent genelinde çeşitli konserlerde düzenlenecek. Alaçatı'da yılbaşı kutlamaları pazartesi gününden itibaren başlarken, yerel lezzetler ve el işi hediyeliklerin satışa sunulduğu tezgahlar ilgi gördü.

Bölgede DJ performansları ve sokak konserleri ile yılbaşı keyfi 5 güne yayıldı. Yılbaşı akşamı ise Alaçatı Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz gerçekleştirilecek yeni yıl partisinde ise "Oldies'n Goldies Forever Young" ile coşku zirveye ulaşacak. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda ise yılbaşı gecesi "Kolektif İstanbul Yeni Yıl Konseri" ile 2022 coşkuyla karşılanacak. - İZMİR

Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu
Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu

YORUMLAR
500

Yılbaşı, Turizm, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu - Son Dakika Ekonomi


En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası         
16:00
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor         
15:54
Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası         
15:48
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48

Son Dakika Haberleri
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
15:44 Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada
15:40 Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak
15:35 Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş
15:30 Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı
15:25 Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor
15:22 Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme yılbaşında da tatilcilerin gözdesi: Oteller yüzde 100 doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement