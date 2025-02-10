Cevdet Yılmaz: Ekonomi Politikalarımız Etkili

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi, uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin artmaya, işsizlik oranının azalmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, istihdamı gözeten politikalar sayesinde istihdam seviyesi korunurken işsizlik oranındaki düşüşün sürdüğünü, ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanmanın ihracat perspektifini güçlendirdiğini bildirdi.

"Kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız"

Cevdet Yılmaz, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini, kadınlarda ise istihdam artarken, işsizlik oranının geçen aya göre 0,3 puan azaldığını kaydetti.

Sanayi sektöründeki artış eğiliminin güçlenerek sürdüğünü, sanayi üretim endeksi 2024 yılı aralık ayında yıllık yüzde 7 artarken, aylık artışın yüzde 5 olarak gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi, uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir. Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız."