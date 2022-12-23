Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul için yeni konut projesini duyurdu! Evler, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alana inşa edilecek

Ülkemizde ev kiraları ve satılık ev kiralarının fahiş boyutlara gelmesinin ardından hükümet de kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlayan yeni bir proje hakkında özellikle orta gelirdeki vatandaşları ilgilendiren önemli bir haber verdi.

"ARNAVUTKÖY'DE BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"

Bakan Kurum, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alanda çalışmaların başladığını belirterek, "Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak" dedi.

"2030'DA 2 MİLYON KONUT RAKAMINA ULAŞACAĞIZ"

Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum, "250 bin konut açıkladık ve yapımına hızlıca başladık. Bundan sonra da yeni sosyal konut paketleri gelecek. 2030'da 2 milyon sosyal konut rakamına ulaşacağız." dedi.

Konutta ikinci önemli hamle de orta gelirli kampanyası olacak. Gelire göre farklı faiz oranlarının uygulanması beklenen kampanyada son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Kurum, yatırımcıların değil ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı bir model hazırlandığını kaydetti.

"KAMPANYA TİCARİ BİR ARAÇ OLMAYACAK"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak.

"FİYAT ARTIŞLARINI DURDURMAYI BAŞARDIK"

Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz."