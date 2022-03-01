Ceyhan'da ihtiyaç sahiplerine 109 milyon 341 bin lira yardım yapıldı - Son Dakika
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Ceyhan'da ihtiyaç sahiplerine 109 milyon 341 bin lira yardım yapıldı

01.03.2022 12:53
Ceyhan'da ihtiyaç sahiplerine 109 milyon 341 bin lira yardım yapıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2021 yılında ihtiyaç sahiplerine 109 milyon 341 bin 734 lira nakdi yardım yapıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2021 yılında ihtiyaç sahiplerine 109 milyon 341 bin 734 lira nakdi yardım yapıldı.

Ceyhan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kanalıyla yıl içerisinde yapılan yardımlar, 15 farklı kategoride 38 bin 213 defada toplam 66 milyon 534 bin 927 TL nakdi yardım ve düzenli ödemelerden, 4 bin 400 aileye yapılan toplam 2 milyon 230 bin TL'lik kömür yardımlarından oluştu.

Nakdi yardımların önemli bir kısmı, özellikle engelli, yaşlı ve dul olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara resen yapıldı.

Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından da, 2021 yılında, 2 bin 24 aileye 40 milyon 576 bin 807 TL evde bakım ve nakdi sosyal destek yardımı yapıldı. - ADANA

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Türk Lirası, Ceyhan, Kömür, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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