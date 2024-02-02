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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

Cezayir\'den Türkiye\'ye LNG Gemisi Geldi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ve 171 bin 800 metreküp kapasiteli olan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne ulaştı. Cezayir bandıralı gemi, 2016 yılında inşa edilmiştir.

02.02.2024 15:35
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 27 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, saat 13.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi - Son Dakika
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