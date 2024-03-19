Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı. Bahamalar bayraklı ve 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip olan 'Berge Arzew' adlı gemi, 18 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

19.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 13 Mart'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi 18 Mart saat 15.49'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi - Son Dakika
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