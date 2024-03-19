Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 13 Mart'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi 18 Mart saat 15.49'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
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